Prosa traf auf Gitarrenklang

Zu einem „literarischen“ Konzert mit dem Untertitel „Musikalische Improvisation und lyrische Prosa“ lud Geras klingt-Intendantin Gerlinde Hofbauer am vergangenen Wochenende in den Marmorsaal des Stiftes Geras ein. Mit dem aus Radio Ö1 bekannten Feuilletonisten Helmut Jasbar und seinem in Drosendorf wohnenden Freund und Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk konnten dazu zwei Persönlichkeiten für diese Veranstaltung gewonnen werden, die jeweils auch auf anderen Kulturgebieten aktiv sind.

Jasbar ist sowohl in Europa als auch in Amerika als hervorragender Gitarrist bekannt. Bei diesem Konzert begeisterte er sowohl durch seine virtuose Technik – wie bei Werken von Niccolo Paganini und Domenico Scarlatti – als auch durch sein Einfühlungsvermögen wie bei Franz Schuberts Liedern bzw. Diabellis Walzern. Und das alles ohne gedrucktes Notenblatt nicht nur bei seinen eigenen Kompositionen, sondern auch bei der Interpretation von Werken aus der Wiener Klassik bis zum amerikanischen Jazz und zeitgenössischen Komponisten wie Joe Zawinul.

Dem Titel des Abends „Die Kunst des Anfangens“ wurde Essayist Wolfgang Müller-Funk, früher Dozent für vergleichende Literaturwissenschaften an der Uni Wien gerecht. In einer Reihe von Prosafragmenten befasste er sich mit Erlebnissen seines aus der „k&k-Zeit“ stammenden Großonkels Adolf für seinen 2021 erschienen Roman. Auszüge aus dem Buch „365 Tage sind kein Jahr“ weckten bei den Zuhörern lebendige heitere Erinnerungen.

Der Reinerlös der Veranstaltung, der eine Diskussion im Restaurant „Schüttkasten“ folgte, wird vom Rotary Club Geras zur Ausbildung schwer traumatisierter Kinder aus der Region verwendet.

