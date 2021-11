Seniorenbund: Abschied nach zwölf Jahren

Nach zwölfjähriger Obmannschaft im Seniorenbund-Teilbezirk Geras übergab Siegfried Waldherr bei der Jahreshauptversammlung die Funktion an seinen bisherigen Stellvertreter Herbert Freundorfer. Dieser wie auch seine Stellvertreter Leo Nowak und Franz Deuschlinger, bzw. die Beiräte Hermann Juricka, Karl Rieger und Jungseniorenreferentin Hilde Juricka wurden wieder gewählt. Neu sind Finanzreferentin Elfriede Ensfelder, Schriftführer Wilfried Kargl, Organisationsreferentin Marianne Reegen bzw. die Finanzprüfer Karl Schweitzer, Gerwig Bauer und Helmut Nagl.

In der Ortsgruppe Geras wurde Obmann Karl Rieger einstimmig bestätigt. Auch der weitere Vorstand wurde einstimmig gewählt. Siegfried Waldherr – er war jahrelang die graue Eminenz der Geraser Senioren – legte auch in der Ortsgruppe aus Altersgründen seine Funktion als Schriftführer zurück, bleibt aber weiterhin im Vorstand. Er wurde von Weiser mit den Ehrenzeichen in Gold für Verdienste um die NÖ Senioren ausgezeichnet und zum Ehren-Teilbezirksobmann ernannt. Weiters wurden zahlreiche Mitglieder für die langjährige Mitgliedschaft bei den NÖ Senioren mit Ehrenurkunden bedacht.

Rieger bedankte sich bei den neuen und alten Vorstandsmitgliedern für die Bereitschaft, Verantwortung für die Senioren zu übernehmen.