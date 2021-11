Sicherheit für Trinkwasser-Versorgung

Die Stadtgemeinde Geras setzt einen Schritt in Richtung Sicherheit bei der Trinkwasserversorgung: Gemeinsam mit der EVN Wasser werden zwei Anschlussschächte an die bestehende Versorgungsleitung der EVN Wasser errichtet. Außerdem werden 3.700 Meter Anschlussleitungen an das bestehende Wasserversorgungsnetz von Geras geschaffen.

Durch dieses Projekt können nicht nur die Stadt Geras, sondern auch fast alle Katastralgemeinden künftig zusätzlich mit EVN Wasser versorgt werden. Der Ausbau der Trinkwasser-Infrastruktur sei für die Gemeinde und die Region sehr wichtig, sagt Bürgermeister Johann Glück. Mit diesem Ausbau sollen regionale Ausfälle oder Trockenperioden kompensiert und die Versorgung sichergestellt werden können, sagt EVN-Projektleiter Philipp Trettler. Aus Sicht Glücks bietet der Deal aber auch einen zweiten Vorteil. „Wenn bei unserem Wasser gewisse Messwerte nicht ganz passen, können wir durch Zumischen des EVN-Wassers immer perfekte Trinkwasserqualität bieten“, sagt der Bürgermeister.

740.000 Euro werden in das Projekt investiert

Aktuell wird beim Leitungsabschnitt in Dallein gearbeitet. Hier kommt auch der Verlegepflug zum Einsatz. Mit diesem Spezialgerät können gleich mehrere Arbeitsschritte durchgeführt werden. So wird die Erde aufgepflügt, die Wasserleitung hineingelegt und wieder verschlossen. „Durch dieses Verfahren können wir die Leitung besonders rasch verlegen und es sind keine größeren Erdbewegungen erforderlich“, erklärt Trettler. Mit dieser Methode werde platzsparend und bodenschonend gearbeitet, pro Tag können damit rund 1.500 Meter Leitung verlegt werden.

Die Bauarbeiten – sie werden von der Strabag durchgeführt, sollen bis Ende Dezember dauern, die Investitionen belaufen sich auf 740.000 Euro.