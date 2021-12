Start: Glasfaser rollt gerade an

Die Stadtgemeinde erhält Glasfaser – und die Bauarbeiten starten gerade. Neun von zwölf Katastralgemeinden werden schnelles Internet erhalten, zudem wird Oberhöflein in der Marktgemeinde Weitersfeld am Geraser Netz hängen. Genau dort begannen mit dem Generalunternehmen Held & Francke GesmbH die Grabungsarbeiten, um sich nach Fugnitz und Trautmannsdorf vorarbeiten zu können. Die POP-Station in Geras wird in diesen Tagen finalisiert.

Dieses Gebäude ist die zentrale Station für die Glasfaser-Leitungen. „Dort laufen die Fäden zusammen. Jeder einzelne Hausanschluss wird zu diesem Verteiler angehängt“, erklärt Stadtrat Jürgen Haller, der sich ausgiebig mit dem Ausbau befasst. Geras musste vom ursprünglichen Standort „aus technischen Gründen“ abrücken: „Und es war nicht einfach, einen Kompromissstandort zu finden.“ Die Bedingung: öffentlicher Grund ohne unterirdische Leitungen. Eine Wahl habe man nicht gerade gehabt: „Der Parkplatz bei der Raika ist dann herausgekommen, mit dem sind wir alle miteinander nicht so glücklich, weil es gerade bei der Ortseinfahrt ist.“

Baufirma entscheidet, wann angeschlossen wird

Was die Grabungen betrifft, ist Geras durchaus vorbereitet. „Wir haben in den letzten Jahren schon massiv Leerverrohrungen mitverlegt“, erklärt Haller. Die Stadt wie die neun Katastralgemeinden werden komplett mit Glasfaser versorgt werden können. Bis Ende 2022 soll das Netz verfügbar sein. „Die einzelnen Zwischenschritte und vor allem, wann eine Katastralgemeinde angeschlossen wird, obliegt der Baufirma.“

Bei den übrigen Ortschaften „lassen wir nicht locker“. Dallein, Purgstall und Kottaun benötigen genauso eine schnelle Internetverbindung. Dass APV, die große Firma für landwirtschaftliche Geräte in Dallein, im ersten Schub nicht an Glasfaser angeschlossen wird, „tut uns besonders weh“, räumt Haller ein. Aber: „Wir sind in Kontakt mit der nöGIG und wir suchen auch nach Alternativen.“ Der nächste Fördertopf soll 2022 geöffnet werden.

Haller hält den Ausbau jedenfalls bedeutend für Geras: „Das zeichnet uns ein bisschen aus. Die Vorgänger-Mandatare haben mit der Infrastruktur von Wasser und Kanal vor allem in den Katastralgemeinden begonnen, jetzt kommt der nächste Meilenstein.“ Er bedankt sich bei den „Breitbandbotschaftern“, die von Haus zu Haus gingen, um übers Glasfaser-Projekt zu informieren.

„Sie haben da tolle Arbeit geleistet, mit ihrer Hilfe haben wir es geschafft, dass wir die geforderte Befürwortungsquote von 40 Prozent mit über 50 Prozent deutlich überschritten haben.“