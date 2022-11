Straßenmeisterei: Schlüsselübergabe mit 1. Dezember

Werbung

Zu einem Generationenwechsel kommt es am 1. Dezember in der Straßenmeisterei Geras, wenn Christian Dunkler nach 22,5 Jahren als Straßenmeister in Pension geht.

Christian Dunkler wurde in Raabs geboren, wo er auch gemeinsam mit seiner Gattin lebt. Nach der vierjährigen Baufachschule in Krems trat er 1979 bei der Brückenbauabteilung (stationiert in Wien) in den Niederösterreichischen Landesdienst ein. 1981 wurde ihm die Bauaufsicht beim Neubau der A 22 zwischen Wien und Korneuburg übertragen. „Das war schon eine große Herausforderung, ich war knapp über 20 Jahre alt und hatte schon eine Menge Verantwortung zu tragen“, erinnert sich Dunkler. Zwei Jahre später wurde er der Autobahnmeisterei Alland zugewiesen, 1985 legte er die Straßenmeisterprüfung ab und wurde in Alland zum Stellvertreter ernannt, ehe er 1987 den Posten in Geras als Stellvertreter übernahm. Dieses Amt hatte Dunkler 12,5 Jahre inne, am 1. Juli 2000 wurde er mit der Leitung der Straßenmeisterei Geras betraut.

Immer wieder eine Herausforderung

„Pro Jahr hatten wir im Durchschnitt rund 21 Bauvorhaben zu bewältigen. Eine meiner größten Herausforderungen waren jedoch die sechs Stellvertreter, die ich in diesen 22 Jahren hatte und teilweise auch ausbilden durfte“, blickt Dunkler auf seine Laufbahn zurück. Eine weitere Herausforderung war die Koordination der Arbeiten für die Ortsdurchfahrten, von denen im Durchschnitt vier pro Jahr fertigzustellen waren. „Hier möchte ich die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden hervorheben, die für die nötigen Einbauten wie Kanal oder Fernwärme zu sorgen hatten. Es war nicht immer einfach, aber gemeinsam haben wir alles geschafft“, betont Dunkler.

Eine immer wiederkehrende Herausforderung sieht Dunkler in den Winterdiensten, da die Straßen der Straßenmeisterei Geras in starken Verwehungsgebieten liegen und teilweise wegen der Brunnenschutzgebiete auch kein Salz gestreut werden darf. „Gut kann ich mich auch noch an den Felssturz in Drosendorf Richtung Primmersdorf erinnern, der 2008 neben den Baustellen zu einer wichtigen Aufgabe für uns geworden ist.“ Wichtig war Dunkler immer die Weiterbildung seiner Mitarbeiter, die die Aufgaben bestens umgesetzt haben und „auch menschlich für mich sehr wichtig waren!“

In den fast 23 Jahren seiner Leitertätigkeit wurden 84 Baulose bei Ortsdurchfahrten und 448 Baumaßnahmen durchgeführt. Von seiner herausfordernden Tätigkeit wird er sich mit 1. Dezember verabschieden und dann mehr Zeit für seine Hobbies haben: Tennis spielen, Rad fahren, Sportverein Raabs und Haus renovieren. Außerdem ist Christian Dunkler in seiner Heimatgemeinde Raabs seit 2004 als Gemeinderat tätig. „Die Zeit war schon oft anstrengend, aber ich erinnere mich gerne an die schönen Jahre zurück“, resümiert er.

Für künftige Aufgaben gut gerüstet

Den Posten als Straßenmeister übergibt Dunkler an den jetzigen Betriebsleiter (das ist die Bezeichnung für den Straßenmeister-Stellvertreter) Hannes Gumpinger aus Brunn. Gumpinger wurde 1979 geboren und absolvierte nach der Pflichtschule eine Maurerlehre, die Werkmeisterschule und schließlich die Straßenmeisterausbildung mit anschließender Abschlussprüfung. Seit 2003 ist er im Straßendienst tätig. Seine Stationen waren die Bauabteilung Wiener Neustadt, die Brückenmeisterei Korneuburg und die Straßenmeistereien Eggenburg, Ravelsbach und seit 2018 Geras. Seit 2006 ist er als Betriebsleiter tätig.

„Ich darf in der Straßenmeisterei Geras ein interessantes Tätigkeitsfeld übernehmen. Ich finde es wichtig, mich aktiv einzubringen und etwas für die Verkehrssicherheit und für die Öffentlichkeit zu tun“, freut sich der zweifache Familienvater , in seinem neuen Aufgabenbereich auch Verantwortung für die Mitarbeiter und für eine positive Zukunft zu übernehmen. „Die Zusammenarbeit mit Christian Dunkler war sehr gut und lehrreich. Ich fühle mich für die Zukunft gut gerüstet“, spricht Gumpinger seinem Vorgänger Dank aus. Die Stelle als Betriebsleiter wird von Michael Fidler übernommen.

