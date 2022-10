Tango als Abschlusstanz

Einen fulminanten Abschluss der diesjährigen Konzertreihe „Geras klingt“ konnten Musikfreunde am 14. Oktober im Marmorsaal des Stiftes miterleben.

Die Gruppe „Che Tango“ verschrieb sich dabei hauptsächlich den Stücken des argentinischen Komponisten Astor Piazolla, der als Begründer für den „Tango nuevo“ gilt. Viele seiner Werke sind nicht so sehr zum Tanzen, als zum Zuhören geeignet. Er weitete die Harmonie des Tangos mit Akzenten des Jazz aus. Bogenschläge auf der Violine, stechende Streicherakzente in hoher Lage oder virtuose Bandoneonläufe und eine Ansammlung von Perkussionsinstrumenten bestimmen seine Musik.

Diese wiederum wurde von „Che Tango“ in der Besetzung Tobias Kochseder (Bandoneon), Florian Wilscher (Violine), Gina Schwarz (Kontrabass), Saghar Omidvar (Klavier) und Alois Omidvar (Schlagzeug, Percussion) hervorragend und mit spürbarer Liebe zu Rhythmus und Musik umgesetzt. Die in Zypern geborene Sängerin Loukia Agapiou verlieh mit ihrem atemberaubenden Stimmvolumen dem Konzert einen weiteren, herausragenden Akzent und Höhepunkt, der die Besucher gedanklich in eine Tangobar entrücken ließ.

Zufrieden mit der heurigen Spielsaison

Obfrau Gerlinde Hofbauer konnte somit ein sehr positives Resümee über die abgelaufene Spielsaison ziehen: „Wir hatten in diesem Jahr einen tollen Saisonauftakt mit dem Schubert- Liederzyklus der ‚schönen Müllerin‘, oder mit musikalischer Improvisation von Helmut Jasbar und Texten von Wolfgang Müller-Funk. Auch an die Wolfgang Bauer-Lesung mit Anne Bennent erinnere ich mich gerne.“

Besonders wichtig ist für Gerlinde Hofbauer, auch Kinder für Kultur zu begeistern. „Mit dem Familienstück ‚Pinocchio“ gelang es Martin Ferdiny und Simon Reitmaier, nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern oder Großeltern in ihren Bann zu ziehen und in eine Fantasiewelt mitzunehmen.

„Wir sind bemüht, auch für das kommende Jahr wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm für unsere Besucher zusammenzustellen. Das Familienstück steht mit ‚Der kleine Prinz‘ schon fest“, freut sich Hofbauer. Details werden rechtzeitig auf der Homepage des Vereins unter www.gerasklingt.at veröffentlicht.

