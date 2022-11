Traditionelle Medizin im Fokus

Im Stift Geras ging ein Symposium als Fortbildungsveranstaltung der Wiener Ärztekammer über die Bühne. Thema waren die Grundlagen der Internationalen Traditionellen Medizin.

In Zusammenarbeit mit dem Stift Geras und dem dort neu gegründeten Kompetenzzentrum für Traditionelle Medizin und Salutogenese erläuterten namhafte Referenten die historischen Ursprünge der Klostermedizin, der Traditionellen Chinesischen Medizin und der Regulationsmedizin und ihre wiederentdeckte Bedeutung für die Gegenwart.

Es war ein Auftakt für eine verstärkte Bildungsarbeit im Stift Geras, die vor allem die Medizin in ihrer jahrhundertealten Überlieferung in den Fokus nehmen möchte. Hinter dem neuen Kompetenzzentrum im Stift Geras stehen Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger und Hannes Schoberwalter, Leiter des „Referats für Komplementäre und Traditionelle Medizin“ der Ärztekammer für Wien. In diesem Projekt soll der Frage nachgegangen werden, wie Medizin Menschen möglichst lange Gesundheit bescheren kann. Das große Spektrum der traditionellen Medizin in ihrer Vielfalt an Erkenntnissen und Anwendungsmöglichkeiten stelle dabei eine wertvolle Ergänzung im Behandlungsspektrum dar.

