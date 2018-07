„Was nützen die schönst renovierten Objekte, wenn sie nicht mehr uns gehören und damit auch nicht für unsere ursprünglichste Aufgabe, die Seelsorge in dieser Region, zur Verfügung stehen. Der Ankauf des ,Weißen Engel‘ ist die richtige Entscheidung in der Gegenwart und ermöglicht eine realistische Zukunftsorientierung“, verteidigt Andreas Brandtner, Prior des Stiftes Geras, den Ankauf des dem Stift unmittelbar benachbarten ehemaligen Gasthauses, das auch einmal Stiftstaverne war. „Was wir heute kreativ schaffen, ist das Erbe von morgen. Davon bin ich überzeugt.“

Kritiker hatten moniert, dass dem Stift „ein Rucksack in den Weg gelegt wird, den keiner wegräumt“ oder dass es dem Stift finanziell gut gehen müsse, wenn es sich „diese Ruine spendiert“. Brandtner, der über die Summe nicht reden will: „Wir haben vor über zehn Jahren, als der Schuldenstand mehr als zwölf Millionen Euro betragen hat, den Schüttkasten, den Meierhof, das Försterhaus, den Edlerseeteich, die Pfarrhöfe Niklasberg und Zissersdorf ebenso wie einen Gutteil der Landwirtschaft verkauft und die Schulden drastisch reduziert. Jetzt hat sich die günstige Gelegenheit ergeben, das Haus dank dem Entgegenkommen des Besitzers Alexander Scholz zu kaufen.“

Haus soll für Gruppen ausgebaut werden

Bestärkt hätten ihn als Vertreter im siebenköpfigen Wirtschaftsrat, der mehrheitlich zugestimmt hat, die Mitbrüder der Stifte Wilten, Innsbruck und Schlägl, die gemeint hätten, dass man sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen könne.

Der „Weiße Engel“ könnte sich nach den Vorstellungen des Priors zu einer Art Beherbergungshaus für Seelsorgegruppen etwa nach dem Vorbild des K-Hauses in Eggenburg oder dem Schacherhof des Stiftes Seitenstetten entwickeln. „Das Stift ist im Grund ein großer Pfarrhof ohne eine Möglichkeit, Ministranten-, Jungschar- oder Pfarrgruppen bzw. auch Teilnehmer von Schullandwochen unterzubringen.“ Das Haus müsse natürlich saniert werden, aber nicht von heute auf morgen, unter Einbindung der Pfarrbevölkerung.

Wie das gehen und dass es funktionieren könne, habe er schon vorgezeigt. „Ich kann auf eine dreißigjährige Erfahrung mit dem SOLA, dem Sommerlager Langau, verweisen“, so Brandtner. „Die drei Jugendgästehäuser in Langau und Schaffa wurden auch erst im Lauf der Jahre so adaptiert, dass zahlreiche Gruppen bis heute kommen. Und die Nachfrage ist ungebrochen gut.“