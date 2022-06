Glasfaser-Ausbau: Alles liegt voll im Zeitplan

Zügig voran geht der Glasfaser-Ausbau in den Gemeinden Geras und Weitersfeld. Bald können die Bürger, die im Ausbaugebiet der beiden Gemeinden wohnen, die neue Glasfasertechnologie nutzen.

Bisher konnte zur Freude der Bürgermeister Reinhard Nowak (Weitersfeld) und Hans Glück (Geras) der Zeitplan eingehalten werden. Aller Voraussicht nach werden die Arbeiten Ende des Sommers abgeschlossen sein. Die Kundenherstellung könnte somit voraussichtlich bis Ende des Jahres durchgeführt werden.

Parallel zu den Bauarbeiten wird schon mit der Wiederherstellung begonnen. Der Großverteiler, in dem alle Leitungen zusammenlaufen, wurde an das überregionale Glasfasernetz angeschlossen, auch in einige Zwischenverteiler wurde die Glasfaser eingeblasen. Somit ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis die ersten Vertragsnehmer ihre Glasfaserstarterpakete zugesendet bekommen. Nach der Installation des Hausanschlusses können die Nutzer einen Vertrag bei einem Provider ihrer Wahl abschließen.

Anmeldungen sind auch jetzt noch möglich

Bei einer gut besuchten Info-Veranstaltung im Schüttkasten Geras konnten sich Kunden über mögliche Anbieter informieren. Diese präsentierten zahlreiche Varianten zur Internetnutzung, zum Internet-TV und zur Festnetztelefonie. Außerdem berieten die nöGIG und die Firma Fibrenex über die nächsten notwendigen Schritte und erklärten die technische Vorgehensweise. Für Kurzentschlossene ist es immer noch möglich, einen Vertrag abzuschließen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.