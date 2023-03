Horner vor Gericht: „Wollte doch nur mein Kind sehen“

Die wegen beharrlicher Verfolgung mitangeklagte Mama (67) nahm der 39-jährige Beschuldigte aus dem Bezirk Horn in Schutz: „Die Mama hat mi nur g‘fahren, weil ich keinen Führerschein habe“, sagte er und hatte auch eine Erklärung für die Kontaktaufnahmen trotz Verbots zu seiner Ex-Partnerin parat: „Wir haben ein gemeinsames Kind, und ich wollte es sehen oder zumindest wissen, wie es ihm geht.“ Deshalb habe er immer wieder Kontakt gesucht, beteuerte er.

„Das Kind lebt nicht bei der Mutter, sondern ist in einer sozialen Einrichtung untergebracht“, entgegnete die Richterin und machte dem Duo klar, das ihr Verhalten der ohnehin schon psychisch angeschlagenen Ex geschadet habe. Auskünfte über den Verbleib des Kindes nicht bei der Ex, sondern bei den zuständigen Behörden einholen, mahnte die Richterin. Sie gewährte dem Duo eine Diversion: Das Verfahren wurde für zwei Jahre auf Eis gelegt. Es muss zudem ein Kontaktverbot einhalten und 300 € Schmerzensgeld zahlen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.