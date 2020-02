Zwei Kremser Lehrlinge setzten sich am 9. Juni 2018 bei den Horner Festtagen unrühmlich in Szene: „Sie führten sich auf der Tanzfläche der Stadel-Disko wie Könige auf, grölten und rempelten herum und plötzlich war schon ein handfestes Gerangel im Gange und dann lag einer am Boden“, schilderte ein Zeuge vor Gericht.

„Ich tanzte und plötzlich sind einige auf mich losgegangen. Ich bekam einen Schlag gegen die Schläfe und mir wurde schwarz vor Augen. Am Boden liegend bin ich dann wieder aufgewacht“, erzählte ein Opfer.

Was sich genau abgespielt hat, wollten die beiden beschuldigten Lehrlinge (heute 17- und 19-jährig) nicht mehr wissen.

Es habe ein wildes Gerangel auf der Tanzfläche gegeben und vielleicht habe er da einen mit der Faust erwischt, räumte der 19-Jährige ein und der 17-Jährige ergänzte: „Da haben alle wild durcheinander g’haut. Ich kann nicht mehr sagen, wer auf wen.“

Der 19-Jährige gab letztlich auch zu, eine Bekannte, die gar nicht am Fest gewesen ist, um eine falsche Aussage, bei der Polizei gebeten zu haben. Um besser dazustehen, sollte die Waldviertlerin sagen, dass sie die beiden Kremser gegen einen Grapscherangriff verteidigt hätten.

Für den 19-Jährigen setzte es wegen Körperverletzung und Anstiftung zur Falschaussage neun Monate bedingt. Der zweite Faustschwinger kam mit drei Monaten bedingt davon. Beide müssen Schmerzensgeld zahlen.