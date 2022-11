Mildes Urteil für Keilerei am Horner Mäci-Parkplatz

Glimpflich kamen zwei Männer (20 und 19) davon, die am Parkplatz der McDonald’s-Filiale in Horn einen anderen Mann verprügelt haben: Sie wurden auf diversioneller Basis zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit und zur Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt.

Die beiden Männer – einer wohnt mittlerweile in Oberwaltersdorf, der andere im Bezirk Horn – bekannten sich gleich zu Beginn der Verhandlung als schuldig. Aus einer zunächst verbal ausgetragenen Auseinandersetzung sei eine „Schubserei“ geworden, in der „eins zum anderen“ geführt habe, führte der 20-jährige Erstangeklagte aus. Sein Gegenüber habe ausgeholt, da habe er ihm „eine verpasst“, sagte er. Auf Nachfrage von Bezirksrichter Thomas Zach präzisierte er dann, dass er seinen Kontrahenten in den Schwitzkasten genommen und ihn zu Boden gebracht habe und ihm einen Faustschlag versetzt habe, bei dem er seinen Gegner „an der Schulter oder am Kopf“ getroffen habe. Als sein Gegner am Boden war, habe dann der 19-jährige Zweitangeklagte dem Opfer noch mehrere Tritte verpasst. „Dann sind wir getrennt unserer Wege gegangen“, fügte der 20-Jährige an.

Opfer verteilte am Tag nach Tat „Watschn“

Wie oft genau er das Opfer getreten hatte, daran wollte sich der 19-Jährige nicht mehr erinnern können, es sei aber sicher „mehr als zwei Mal“ gewesen.

Die von der Rechtsvertreterin des Opfers vorgebrachte Schmerzensgeldforderung von insgesamt 1.500 Euro wollte dann nur der Erstangeklagte, der eingestand, einen Fehler begangen zu haben, erfüllen. Der Zweitangeklagte meinte, dass aus seiner Sicht dieser Betrag zu hoch sei. Denn am Tag nach dem Vorfall habe das Opfer an einer Haltestelle in Horn nicht nur mit ihm reden, sondern ihm auch „eine Watschn“ geben können. „Die Verletzungen können also nicht so schwer gewesen sein“, sagte er.

Neben der gemeinnützigen Arbeit – der Erstangeklagte gab an, die bei der Freiwilligen Feuerwehr ableisten zu wollen – müssen die beiden unbescholtenen Männer jeweils 300 Euro Schmerzensgeld berappen.

