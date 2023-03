Gerüchte in Horn HLW Horn: Lehrer suspendiert, Hintergründe unklar

Thomas Weikertschläger

In der HLW Horn wurde ein Lehrer suspendiert. Über die genauen Gründe ist derzeit noch nichts bekannt. Foto: HLW Horn

I n Horn brodelt nach der Suspendierung eines Lehrers der HLW Horn die Gerüchteküche. Von sexueller Belästigung von Schülerinnen bis zur Manipulation von Noten reichen die Gerüchte. Der Lehrer soll gute Noten gegen „Gegenleistungen“ vergeben haben, meldete sich ein NÖN-Leser in der Redaktion. Direktor Peter Hofbauer soll die Schüler am Freitag von der Suspendierung in Kenntnis gesetzt haben.