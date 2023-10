Horn: Gerda Erdner bleibt Musikvereins-Chefin

Unter dem Wahlvorsitz von Helmut Hagel bestätigten die Mitglieder Gerad Erdner einstimmig als Obfrau des Gesangs- und Musikvereins Horn. Als 1. Stellvertreter bleibt Arnold Triebelnig im Amt, 2. Stellvertreterin bleibt Fiona Langthaler. Auch Schriftführerin Christine Grech und Kassierin Anneliese Raab wurden in ihren Funktionen bestätigt. Anschließende wurden Elisabeth Andraschek, Gerda Erdner und Eva Kahl ausgezeichnet und die Kassaprüfer Josef Grasser und Johannes Unterweger für ihre langjährige Tätigkeit im Verein mit Dank und Anerkennung geehrt.

In einem Kurzbericht blickte die Obfrau auf die vielen erfolgreichen Aktivitäten und Leistungen des Jahres 2022 zurück. Vor allem die Konzerte und Auftritte des GMV wurden sehr gut angenommen. Mit 250 Mitgliedern zählt der GMV zu den größten und aktivsten Vereine im Bezirk.

Die Mitglieder fanden es sinnvoll in Zeiten wie diesen den Mitgliedsbeitrag von 10 Euro nicht zu erhöhen. „Eine Erhöhung wäre ein schlechtes Zeichen“, stellte Erdner fest. Kurz und bündig informierte Kassierin Anneliese Raab über die finanziellen Mittel des Vereins. Die Kassaprüfer Josef Grassler und Johannes Unterweger stellten eine ordnungsgemäße Führung der Kassa fest. Auch Chorleiterin Lena Engelmann und Orchesterleiter Harald Schuh legten Berichte ab. Für die beiden musikalischen Leiter gab es ordentlich Lob von Erdner: „Lena Engelmann und Harald Schuh führen ihre Ensembles in begeisternder Weise. Ich kann ihnen nur dafür danken, dass sie ihre unbezahlbare Kraft so für uns einbringen.“ Der GMV leiste gewichtige Beiträge zum kulturellen Leben der Stadt. In Vorbereitung sind ein Adventkonzert, ein Konzertabend mit Filmmusikklassikern und die traditionellen Neujahrskonzerte des GMV in nächsten Jahr.