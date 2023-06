Horn: Boutique Antoinette schließt Ende August

Knapp acht Jahre hatte die 32-jährige Anita Nagler die „Boutique Antoinette“ in der Horner Innenstadt betrieben. Mit Ende August wird sie ihr Geschäft schließen.

Nicht ganz freiwillig. Die Hauseigentümerin, bei der Anita Nagler eingemietet ist, verstarb in diesem Jahr. Die Erben leben in Australien und haben kein Interesse, das Anwesen in der Horner Innenstadt zu behalten. Daher wird das Objekt versteigert. Die Zukunft ist für die Boutiquebesitzerin daher ungewiss und sie zieht die Konsequenzen. „Ich möchte lieber in Ruhe alles auflösen, als im Ungewissen zu warten, ob mein Geschäft weiter bestehen kann“, stellt Nagler fest und sieht es als „Wink des Schicksals“, wieder in ihre Heimat Salzburg zurückzukehren.

Mit Bekleidung und Handschuhen hatte die Boutique begonnen. „Weil die Nachfrage so groß war, habe ich dann aber bald auf Hüte gewechselt“, erinnert sich die Geschäftsfrau an ihre Anfänge im Waldviertel. Die gebürtige Salzburgerin kann auf zahlreiche Stammkunden verweisen, die ihre Beratung und die Qualität ihrer Hüte schätzen. „Es war für mich immer eine schöne Zeit. Ich habe bei Modeschauen mitgewirkt und bei verschiedenen Veranstaltungen oder beim Sommerfest.“

Der Abschied aus dem Waldviertel fällt ihr nicht ganz leicht, hat sie doch hier auch viele Freundschaften geschlossen. In Salzburg wird Anita Nagler wieder versuchen, in der Branche Fuß zu fassen. Einige Geschäftslokale hat sie bereits ins Auge gefasst.

Die Horner Kunden werden noch bis Ende August bedient, wenn während der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag (9 bis 18 Uhr) und Samstag (9 bis 14 Uhr) der Totalabverkauf über die Ladentheke geht.