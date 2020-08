Unter dem Motto „Fühl dich wohl, wie in deinem Kleiderschrank“ eröffnen Sabine Haider und Tanja Lepolt ihr Modegeschäft „Fesch’n – Dein Kleiderschrank“ in der Horner Pfarrgasse. Damit geht Haiders großer Traum in Erfüllung.

Ihre Lehre als Einzelhandelskauffrau absolvierte die Hornerin bei einer Lebensmittelkette, danach war sie für einen Mobilfunkanbieter, unter anderem im Ausland, tätig. Einige Jahre nach ihrer Schwangerschaft zog es sie durch glückliche Umstände ins Kleider-Geschäft von Desiree Lauter. „Nach der Geschäftsschließung fragte mich Desiree, ob ich es übernehmen möchte“, erzählt Haider. Gerade recht kam ihr dabei, dass Tanja Lepolt aus Mühlfeld, die als Köchin arbeitete, nach beruflicher Veränderung suchte.

„Wir haben auf unser Bauchgefühl gehört und das Geschäft gemeinsam übernommen“, erzählen die Frauen. Ursprünglich wurde in dem Modegeschäft nur Damenmode verkauft. Haider und Lepolt wollen nun versuchen, auch mit Herrenmode durchzustarten. Zusätzlich soll es für jedes Alter, jeden Figurtyp und jede Größe die passende Kleidung geben.

Geschäft erhält gerade den letzten Schliff

Besonders wichtig sei den beiden die Nähe zu den Kunden. So wollen sie jedem Besucher die bestmögliche, persönliche Beratung bieten. In Planung ist im Moment auch das sogenannte „Mädels-Shoppen“. Dafür wird das Geschäft nach Dienstschluss oder am Wochenende für drei bis sechs Damen reserviert, die dann in Ruhe shoppen und sich beraten lassen können. Dazu gibt es Sekt zum Anstoßen. Überlegt wird auch, dies in Kombination mit einem Fotoshooting, Farb- oder Typberatung zu machen.

Momentan wird dem Geschäft in der Pfarrgasse der letzte Schliff verliehen: „Wir wollten das Geschäft nach unseren Ideen und Bedürfnissen gestalten. Dabei liegen wir gut im Zeitplan“, erzählt Sabine Haider. Eröffnet wird „Fesch’n – Dein Kleiderschrank“ am Montag, den 7. September.