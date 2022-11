Langau sammelt Schuhschachteln

Wie schon in den letzten Jahren gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit, Päckchen für „Weihnachten in der Schuhschachtel“ in Langau abzugeben. Diese werden im Rahmen der Aktion in den Zielländern von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen an bedürftige Kinder verteilt.

Mitmachen ist ganz einfach: Deckel und Boden eines Schuhkartons sollen separat mit Geschenkpapier beklebt werden (vorgefertigte Kartons gibt es unter www.jetzt-mitpacken.org). Das Päckchen mit Geschenken für die Altersstufen zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahre befüllen. Es kann auch eine Grußkarte beigelegt werden (am besten in Englisch). Der befüllte Schuhkarton kann gemeinsam mit dem benötigten Geldanteil für die Durchführung (10 Euro) bis 14. November im Gemeindeamt Langau oder direkt bei Marlene Olbricht (0650/2629292) abgegeben werden.

Die weltweite Geschenkaktion wird dieses Jahr das 200-millionste Päckchen, mit der damit verbundenen Botschaft: „Du bist wertvoll, einzigartig und von Gott geliebt“, auf den Weg bringen.

Nähere Infos zur Aktion sind unter http://www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden.

