Ein Frauenhofener als Landes-Chef

Wesentlich mitgeprägt hat die Geschichte Niederösterreichs der vergangenen 100 Jahre der aus einer Frauenhofener Bauernfamilie stammende Johann Steinböck. Er war von 1949 bis zu seinem Tod im Jahr 1962 Landeshauptmann.

Nach der Volksschule in Frauenhofen besuchte Steinböck die Ackerbauschule in Tulln, ehe er ab 1914 seinen Militärdienst ableistete. 1916 wurde er schwer verwundet, er kehrte dann im Austausch aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. In der Zwischenkriegszeit übernahm er die väterliche Landwirtschaft und begann sein politisches Engagement im Bauernbund und in der Christlich-Sozialen Partei. Ab 1924 im Gemeinderat wurde er vier Jahre später Bürgermeister seiner Heimatgemeinde. 1932 wurde er Abgeordneter des Niederösterreichischen Landtags und gleichzeitig auch Obmann der Bezirksbauernkammer Horn. Von 1934 bis 1938 leitete Steinböck als Landesrat das Gemeinde- und Agrarreferat der Landesregierung. 1938 musste er seine Funktionen aufgeben.

60. Todestag: Am 14. Jänner wird Kranz niedergelegt

Nach dem Zweiten Weltkrieg war er von 1945 bis 1946 wieder Bürgermeister. Auch auf Landesebene war er wieder aktiv, zunächst als Mitglied des Provisorischen Landesausschusses, im Dezember 1945 wurde er als Landesrat mit der Führung des Ernährungsreferates und der landwirtschaftlichen Agenden betraut.

Zum Landeshauptmann wurde er dann Anfang 1949 gewählt. In seiner Arbeit setzte er seinen Schwerpunkt weiter auf die Landwirtschaft, er war auch Obmann des NÖ Bauernbundes und des Verbandes ländlicher Genossenschaften. Der „Ökonomierat“ starb 1962 in einer Wiener Klinik. Auch im Bezirk Horn wird das Andenken an Steinböck weiter hochgehalten. Am 14. Jänner erfolgt am Friedhof in Strögen, wo Steinböck beigesetzt ist, eine Kranzniederlegung zum 60. Todestag.

Zwei Bundespräsidenten mit Bezirks-Bezug

Neben Steinböck als Landeshauptmann haben auch zwei Bundespräsidenten mit Bezug zum Bezirk Horn die Geschicke des Landes mitgeprägt: Wilhelm Miklas (von 1905 bis 1922 Direktor des Horner Gymnasiums) und Rudolf Kirchschläger (absolvierte das Bundesaufbaugymnasium in Horn, beide gehörten der Mittelschul-Verbindung Waldmark Horn an). Während Miklas (Amtszeit 1928 bis 1938) als „schwacher Präsident“, der nichts gegen den Weg Österreichs in die Diktatur unternommen habe, gilt, erreichte Kirchschläger (Amtszeit 1974 bis 1986) bei seiner Wiederwahl mit 79,9 Prozent das beste Ergebnis eines Bundespräsidenten überhaupt.