Liegt der Bezirk Horn jetzt in der Steiermark?

Gleich vorweg: Die Antwort auf die einleitende Frage lautet Nein. Dennoch wurden mit Petra Zahrl aus Brugg und Helga Steindl aus Weitersfeld zwei Landwirtinnen aus dem Bezirk Horn – als einzige aus Niederösterreich – bei der Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl ausgezeichnet.

Warum das möglich ist?

Beim Begriff „steirisches Kürbiskernöl g.g.A.“ handelt es sich um eine „geschützte geografische Angabe“. Um sie führen zu dürfen, muss lediglich der letzte Produktionsschritt – die Ölpressung – in der Steiermark durchgeführt werden. Nur dann bekommt man die entsprechenden Banderolen für die Flaschen.

Zahrl führt einen Hof in Brugg, sie baut auf einer Fläche von etwa 20 Hektar Ölkürbisse an. Sie sehe die Auszeichnung auf alle Fälle als tolle Bestätigung ihrer Arbeit. Schließlich sei der Ölkürbis eine der am intensivsten zu bearbeitenden Kulturen. Neben dem positiven Feedback der Kunden jetzt die Qualität ihres Öls auch durch eine Jury aus Experten bestätigt zu bekommen, sei großartig. Sie habe heuer erstmals ihre Kerne in der Steiermark pressen lassen, daher habe sich die Gelegenheit geboten, bei dieser Prämierung mitzumachen. Sie habe ihre Ölprobe ohne große Erwartung eingereicht, dann ausgezeichnet zu werden, sei das „Tüpferl auf dem I“, sagt sie. Positiv sei, dass bei dieser Auswertung neben der Bewertung des Geschmacks, des Geruchs und der physikalischen Beschaffenheit (Sedimentation, Konsistenz und Farbe) auch eine Pestizid-Analyse der Proben durchgeführt wurde. „Und die ist sehr positiv ausgefallen. Ich kann mein Öl also besten Gewissens verkaufen“, sagt Zahrl.

Das sagt auch die Prutzendorferin Helga Steindl. Durch diese Analyse habe sie den Beweis, dass „nichts in meinem Öl drin ist, das den Körper beeinträchtigt“, sagt sie. Für sie sei es wichtig, dass die Arbeit, die hinter ihrem Produkt steht, durch die Auszeichnung sichtbar wird und das Bemühen nicht untergehe. „Wir können damit auch ein Zeichen setzen, dass wir zu unserem Produkt stehen. Solche Auszeichnungen zu bekommen, ist nicht selbstverständlich.“

Was am „steirischen Kürbiskernöl“ so besonders ist? „Es ist die eigene Röstung“, erklärt Steindl. Dadurch bekomme das steirische Kürbiskernöl seinen besonderen Geschmack, der es einzigartig mache und dem Öl „noble Eleganz“ verleihe.

Insgesamt wurden 513 Öle von der Jury bewertet

In die Landwirtschaft ist Zahrl übrigens eher als „Quereinsteigerin“ gekommen. Sie hat zunächst auf der WU studiert, dann in einem Bürojob in Wien gearbeitet. „Das war aber nicht die Erfüllung“, erzählt sie. Die habe sie dann am elterlichen Hof gefunden. Dort wird sie auch heute noch tatkräftig von ihrem Vater unterstützt. Ihr Job sei abwechslungsreich und: „Es gibt keinen Dienstplan. Die Natur und das Wetter geben vor, wann was gearbeitet wird.“ Der größere Teil ihrer Produktion gehe zwar an Ölmühlen, weil sie aber ihr Endprodukt auch selbst in den Händen halten wollte, hat sie den Weg der Direktvermarktung gewählt.

Bei der Landesprämierung waren insgesamt 513 Öle eingereicht, die von der 100-köpfigen Expertenjury vier Tage lang hinsichtlich Farbe, Geschmack, Reintönigkeit und Konsistenz bewertet wurden.

