Am 14. Dezember wurde ein Pkw aus unbekannten Gründen in einem Waldgrundstück in der Nähe von Stockern abgestellt. Die Polizei alarmierte die FF Stockern zur Unterstützung für die Bergung des Fahrzeuges, die Florianis aus Eggenburg waren mit dem Last beim Abtransport des Autos im Einsatz. Das Auto wurde zur Spurensicherung zur PI Eggenburg gebracht.