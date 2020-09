Der Barbetreiber habe ihm einen so heftigen Stoß versetzt, dass er über die Stiegen gestürzt sei und eine Platzwunde am Kopf davongetragen habe: So lautet die Anschuldigung eines 20-Jährigen, der zur Hauptverhandlung Anfang August nicht erschienen ist, weil er den Termin verschwitzt gehabt habe. Kein angemessenes Verhalten, erteilt ihm Bezirksrichter Thomas Zach eine Rüge. Er fordert ihn dann dazu auf, den Vorfall vom Jänner zu schildern.

Der 20-Jährige sei alkoholisiert gewesen: „Der Herr da hat mir dann das Restgeld nicht zurückgegeben“, deutet er auf den im Gerichtssaal anwesenden Wirten. „Er hat mich dann bei den Stiegen gestoßen.“ Das hat der 36-jährige Angeklagte in der Hauptverhandlung bestritten: Der Gast habe sich auffällig verhalten und er habe in daraufhin des Lokals verwiesen – ohne ihn berührt zu haben. Ein geladener Zeuge hat dies bestätigt.

Der 20-Jährige hat sich dem Verfahren als Privatbeteiligter angeschlossen, um Schmerzensgeld in Anspruch nehmen zu können. Das zieht er nun zurück: „Für mich ist das erledigt.“

Der Verteidiger des 36-Jährigen räumt ein, dass dieser „kein unbeschriebenes Blatt“ sei: Der Beschuldigte ist vierfach vorbestraft. In dessen Horner Lokal werden zudem „keine Kindergeburtstage“ gefeiert, dort gehe es eben nicht sanft zu. Der Anwalt beruft sich vor allem auf die Zeugenaussage und legt einen Freispruch nahe. Der Bezirksrichter stimmt dem Plädoyer weitgehend zu und spricht den Angeklagten frei. Rechtskräftig.