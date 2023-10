Eltern kochten für die Volksschulkinder von Geras

Nach entbehrungsreichen Jahren während der Corona-Zeit wurde an der Volksschule Geras nun das Projekt „Gesunde Jause“ wieder aufgegriffen. Dazu kommen Eltern an die Schule und bereiten für die Kinder eine gesunde, aber schmackhafte Jause aus regionalen Produkten zu. Die Kids zahlen einen geringen Beitrag und können danach am reichlichen und vielfältigen Buffet uneingeschränkt zugreifen.

„Für uns bietet diese Jause einen Mehrwert im doppelten Sinne“, meint Direktorin Beatrix Hengstberger, „einerseits bietet sich damit die Möglichkeit, Lehrplaninhalte wie gesunde Ernährung praxisorientiert umzusetzen, andererseits entstehen oft nette Pausengespräche mit den Eltern, die wir sehr genießen“, dankt sie mit ihrem Team den Eltern, die die Jause zubereitet haben.