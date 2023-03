„Tut gut!“: Sechs Auszeichnungen für den Bezirk Horn

Die Aktion „Tut gut!“ holte gesundheitsförderndes Engagement vor den Vorhang. In den Bezirk Horn gingen sechs Auszeichnungen.

Die Mittelschulen aus Drosendorf, Irnfritz und Horn wurden dabei in der Kategorie „Gesunde Schule“ jeweils mit der Bronze-Plakette geehrt. Auch die Gemeinde Pernegg wurde mit dieser Auszeichnung bedacht, die Gemeinde Brunn erhielt sogar die Plakette in Silber. Gold ging an das Küchenteam im Landesklinikum Horn.

Mit dieser Auszeichnung werde seitens der „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge ein sichtbares Zeichen für Gesundheitsförderung und Vernetzung innerhalb der Region gesetzt, sagte Landesrat Ludwig Schleritzko. „Die sechs Ausgezeichneten sind unsere Botschafter für Gesundheit vor Ort. Sie engagieren sich dort, wo die Menschen leben, arbeiten, lernen und kochen und tragen wesentlich zu einem gesünderen Lebensstil der Bevölkerung bei“, betonen Schleritzko und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.