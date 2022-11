Gesundheitsplatz Horn: Vision mit viel Elan umgesetzt

„Ich fühle mich gut aufgehoben und geborgen, es ist ein Platz zum Wohlfühlen“, zitierte Professor Martin Breitenseher bei der offiziellen Eröffnung des hoch modernen Gesundheitsplatzes in der Horner Hopfengartenstraße einen seiner Patienten.

Das Haus wurde innerhalb von vier Jahren - nur eineinhalb waren tatsächliche Bauzeit - mit viel persönlichem Einsatz errichtet. Hier finden laut Breitenseher die Patienten alles, was für eine umfangreiche und leicht erreichbare Versorgung wichtig ist. Dass die Einrichtung gut angenommen werde, zeige die Tatsache, dass schon im ersten Monat täglich bis zu 1.000 Patienten den Weg hierher finden.

Auf vier Ebenen & 4.000m² umfassendes Angebot

Auf rund 4.000m² finden sich in vier lichtdurchfluteten Ebenen das Röntgen-Diagnosezentrum, das Hilfswerk, das Hör-Cafe, zahlreiche Fachärzte für Orthopädie, Unfall-, Kinder- und Jugendchirurgie, Hals-Nasen-Ohren, Urologie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Traumatologie sowie Spezialisten für verschiedene Therapien, Psychologen und die „Rehaschmiede“, in der vier Physio- bzw. Sporttherapeuten arbeiten. Nicht zu vergessen das „Feelgood Café“ im 3. Stock, in dem Andrea und Tochter Iris Breitenseher Kaffee und vegane Cookies sowie an den Wochentagen mittags veganes und vegetarisches Essen anbieten – und Yoga zur Entspannung und für die Fitness.

Einen eigenen Trakt nimmt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ein, die mit einem leistungsstarken Gesundheitsangebot aufwartet. Die Mitarbeiter betreuen jährlich in Horn rund 150 Personen direkt vor Ort und weitere 45.000 am Telefon.

Knapp 20 Millionen Euro wurden investiert, 115 Mitarbeiter sind im Haus beschäftigt. Es wird damit gerechnet, dass, wenn die letzten drei noch freien Ordinationen besetzt sind, deren Zahl auf 150 wächst.

„Familie zeigte viel Herzblut, Mut und Beharrlichkeit“

Horns Bürgermeister Gerhard Lentschig sprach von einer besonderen Position, die Horn im Gesundheitswesen des Landes einnimmt und gratulierte – wie auch alle anderen Redner – der Familie Breitenseher, die „mit Mut, Beharrlichkeit und Herzblut“ das Vorzeigeprojekt umgesetzt hat. Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer nannte es ein „Leuchtturmprojekt“, das in das ganze Wald- und Weinviertel ausstrahle.

„Ich bin stolz, dass unsere Leute das in so kurzer Zeit umgesetzt haben“, meinte Stefan Graf, Firmenchef von Leyrer+ Graf. „Es war eine tolle Zusammenarbeit mit der – ich formuliere das gendergerecht – ,Bauehepaarschaft‘ Breitenseher.“

„Sie haben für die Zukunft gebaut“, lobte ÖGK-Obmann Andreas Huss. Die ÖGK sei gerne aus der mit 120 Jahren ältesten Bezirksstelle in die jüngste übersiedelt. Generalplaner Josef Panis betonte einmal mehr die gute Zusammenarbeit der Familie mit den Firmen.

„Der Name steht genau für das, was hier geboten wird: Der Mensch wird in seiner Ganzheit gesehen und behandelt“, sagte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Und Landesrat Martin Eichtinger: „Die Familie hat hier Großes geschaffen und eine Vision mit viel Elan verwirklicht. Den Patienten werden in diesem Haus kurze Wege und eine umfassende Gesundheitsvorsorge geboten.“

