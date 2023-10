Orgelklang und „Evensong“ in der Horner Pfarrkirche

In der Pfarrkirche in Horn wurde anlässlich von 20 Jahre „Paul Peuerl-Orgel“ ein sogenannter „Evensong“ gefeiert. Die gesungene Form des Evening Prayer ist als „Evenson“ bekannt.

Die Liturgie des Evening Prayer entspricht etwa der Vesper der Römisch-Katholischen Kirche und der Evangelisch-Lutherischen Kirchen, obwohl sie ursprünglich als Kombination von Vesper und Komplet (Nachtgebet) geformt wurde. Obwohl viele anglikanische Kirchen in der Welt heute für ihre Sakramentsgottesdienste die „Agende Common Worship“ oder andere Agenden verwenden, folgt insbesondere der „Choral Evensong“ weiterhin der Ordnung des Book of Common Prayer von 1662, das in der Church of England auch noch immer maßgeblich ist.

Der Chor "Cantate Domino" unter der Leitung von Christoph Maaß ließ in der Pfarrkirche Horn den "Evensong" erklingen. Foto: Eduard Reininger

In der Variante „Choral Evensong“ übernimmt der Chor mehr als drei Viertel der Texte, die Gemeinde hört hauptsächlich zu oder betet die Texte innerlich mit. Eröffnet wurde der Choral Evensong mit dem Lied „Für die Königin der Instrumente“ von Annibale Padovano (1527-1575), weiters zu hören war „Toccata Ottavo Tono“ aus Toccate et Ricercari d´Organo (Venedig 1607). Es sang der Chor von „Cantate Domino“ unter der Leitung von Christoph Maaß. An der Orgel spielte der Horner Organist Lukas Frank. Die zu hörenden Orgelstücke stammten entweder von Paul Peuerl oder aus seinem Umfeld.