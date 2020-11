Sind es in Weitersfeld derzeit angeblich bellende Hunde, die für Ärger zwischen Nachbarn sorgen (die NÖN berichtete), sorgen Wachteln, Hühner, Enten und Ziegen derzeit in Geras für Probleme.

Die Besitzerin der Tiere meldete sich in der NÖN-Redaktion, sie fühle sich von der Stadtgemeinde Geras „schikaniert“. Sie sei vor fünf Jahren gemeinsam mit ihrer Familie mit fünf Kindern nach Geras gezogen und habe immer schon den Wunsch gehabt, auf ihrem Grundstück in der Horner Straße Tiere zur Selbstversorgung zu halten. 2019 habe sie sich dann den Wunsch erfüllt und Wachteln, Hühner und Enten eingestellt, heuer im Frühjahr auch Ziegen.

Beschwerde von Nachbarn

Dann habe sich ein Nachbar bei der Gemeinde beschwert und die habe den Amtsarzt eingeschaltet, der aber an der Haltung der Tiere nichts zu beanstanden gehabt habe. Dann habe es einen versuchten Giftanschlag auf die Ziegen gegeben, der Fall wurde auch bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

MK Bürgermeister Johann Glück: „Gemeinde muss so handeln.“

Danach sei ein Disput mit Bürgermeister Johann Glück über die Widmung der Grundstücke und die Frage, ob hier die Tiere gehalten werden dürfen oder nicht, entbrannt, in dem auch ein Raumplaner involviert war. Der habe aufgezeigt, dass es sich um „land- und forstwirtschaftlichen Grund“ handle und die Tiere daher gehalten werden dürfen. „Das hat der Gemeinde aber nicht gepasst, es folgte eine baubehördliche Überprüfung“, ärgert sich die Geraserin. Dabei sei von einem Mitarbeiter des Gebietsbauamtes Krems festgestellt worden, dass eine agrartechnische Beurteilung nicht nötig sei, die tatsächliche Entscheidung darüber aber dem Geraser Bauamt obliege. Das ordnete dann eine weitere Überprüfung an – dies wertete die Frau als „weitere Schikane seitens der Gemeinde“. Sie würde am liebsten aus Geras wegziehen, aber: „Das hieße dann, dass ich klein beigebe“, sagt sie.

Glück: „Ist Pflicht einer Gemeinde, zu prüfen“

Laut Bürgermeister Glück hat genau das – nämlich wegziehen – allerdings schon eine Person aus der Nachbarschaft, die sich vom Lärm der Tiere belästigt gefühlt hat, getan. Er sieht die Sache daher ganz anders und keineswegs als Schikane: „Es ist ja die Pflicht einer Gemeinde, genau zu überprüfen, ob alles rechtlich korrekt abläuft. Wenn wir nichts tun, sagen die anderen, dass die Gemeinde nicht schaut, was passiert.“ Die Überprüfung mit dem Sachverständigen habe ergeben, dass es sich um ein Grundstück mit der Widmung „Bauland-Wohnen“ und nicht mit der Widmung „Bauland-Agrar“ handle, hier sei nur das Halten von Kleinvieh erlaubt. Es gelte zu überprüfen, ob das Halten der Wachteln – auch vor dem Hintergrund, dass die Eier zum Verkauf angeboten werden – hier rechtlich erlaubt sei. „Und diese Frage muss die Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen überprüfen“, sagt Glück.