Ein Wirtshaus, eine Bühne und viel gute Musik in Horn

Erstmals laden die Bühnenwirtshäuser Niederösterreich zum „Tag der offenen Wirtshaustür“. Kulinarische Schmankerln treffen dabei auf kulturelle Highlights, in zehn Bühnenwirtshäusern stehen hochklassige Acts auf dem Programm - so auch im Tonkeller im Horner Kunsthaus. Hier spielen ab 20 Uhr Peter Dürr (Gesang), Wilfried Modlik (Gitarre) und Andreas Hadl (Kontrabass) auf.

K.i.T Obmann Emmerich Meixner erinnert sich, wie alles begann: „In die Stadt fahren, um Kultur genießen zu können. Aus einem Wirtshausspektakel entstand das ersten Bühnenwirtshaus.“ Das Modell machte Schule, weiter Kulturvereine schlossen sich mit weiteren Wirtshäusern zusammen und so begann das gemeinsame Erfolgsprojekt „Bühnenwirtshäuser NÖ.“ Mittlerweile sind es 13 Initiativen, die den festgelegten Kriterien entsprechen. „Der Wirt - in Horn ist es das Restaurant Ausklang von Manuel Völkl - stellt die Räumlichkeiten samt gastronomischer Infrastruktur zur Verfügung und tritt als Hauptsponsor auf, der Verein K.i.T macht das Programm, erklärt Meixner. Das Besondere an diesem Konzept: Einerseits fühlen sich renommierte Künstler in den Wirtshäusern so wohl, dass sie gerne dort auftreten, selbst wenn sie dafür eine halbe Weltreise aufs tiefste Land antreten müssen. Andererseits finden regionale Nachwuchskünstler eine regionale Bühne, die für sie zum kräftig federnden Sprungbrett werden kann.

„Worum es geht, ist die Atmosphäre, die muss stimmen“, betont Meixner. Gerade der kleine Rahmen der Bühnenwirtshäuser hat so viel Anziehendes, das große Konzertsäle nicht bieten können: moderate Eintrittspreise, keine sozialen Hemmschwellen, das Hautnah-Dransein und „die menschliche Komponente eben.“ Und dass sich gutes Essen und Trinken mit Kultur wunderbar vertragen, steht außer Frage. Bei ihrem Auftritt im Tonkeller interpretieren Dürr, Modlik und Hadl große Songs in kleiner Besetzung. Es werden Klassiker von Jonny Cash, Cuck Berry, John Fogerty, Tom Petty, Depeche Mode auf kleinen Arrangements reduziert, ohne an Größe zu verlieren, geboten.