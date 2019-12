Die Budget-Entwicklung stellt ÖVP zufrieden, SPÖ und FPÖ nur bedingt.

Bürgermeister Georg Gilli (ÖVP) zieht in der Gemeinderatssitzung den Bericht der Landesbeamten heran, die die Erfüllung des Sanierungskonzeptes im Oktober geprüft hatten. Der ursprüngliche Fehlbetrag von 1.089.000 könne auf 350.000 Euro gesenkt werden. Das Land NÖ schoss zuletzt 240.000 Euro zu. „Das heißt, dass wir brav waren und gespart haben.“

Stadtrat Gerhard Kabesch gab einen Überblick über das künftige Budget: Die Stadt werde Kredite in der Höhe von 5,3 Millionen Euro aufnehmen, damit werden laufende Vorhaben oder neue Projekte etwa für Kanalarbeiten, Schutzwasserbauten oder die Feuerwehr aufgenommen. Die jährlichen Rückzahlungen sind 750.000 Euro.

Darlehensstand "relativ einfach verkraftbar"

Der Schuldenstand werde sich im Dezember 2020 auf 11,2 Millionen Euro belaufen, wobei ein Teil über Gebühren (etwa für Kanal oder Wasser) wieder zurückgespült wird (7,7 Millionen). Der Gemeinde verbleibe 3,5 Millionen, wobei das Kindergarten-Projekt mit 2,5 Millionen Euro gefördert wird. „Das ergibt einen Darlehensstand von einer Million Euro und das ist aus meiner Sicht und aus Sicht der Sanierungsbeamten relativ einfach verkraftbar.“

„Binnen zwei Jahre vermehren sich die Schulden auf fast sieben Millionen Euro“, kritisiert Gemeinderat Manfred Mayer (SPÖ), nachdem er sich die Zahl von Kabesch bestätigten hat lassen. „Für mich ist die Schuldenentwicklung dramatisch.“ Er sieht Einsparungspotenzial bei bestimmten Posten. „Wir haben zwei Trauungssäle“, führt er ein Beispiel an. „Das sind unnötige Ausgaben.“

Gapp: "Im nächsten Jahr haperts"

Gemeinderat Helmut Gapp ist ebenso skeptisch: „Heuer haben wir gespart, aber im nächsten Jahr haperts.“ Mayer habe außerdem die „große Befürchtung“, dass das Land NÖ irgendwann die Sperre des Freibads oder der Stadthalle verlange, wenn ungenügend gespart werde. Kabesch betont, dass die Budgetplanung in Absprache mit dem Land erfolgt sei. Größter Brocken sind mit einer Million Euro die Kanalarbeiten, die in der Mozartstraße und in Gauderndorf bevorstehen. „Die Bezirkshauptmannschaft Horn ist uns so auf die Zehen gestiegen“, habe sie einer Siedlungserweiterung ohne Erneuerung des Kanalnetzes nicht zugestimmt. Beginne der Bau 2020, könne eine 40-prozentige Förderung lukriert werden.

„Ja, wir haben zu viel Schulden“, räumt Kabesch ein. „Aber ich will auch nicht publizieren: Wir machen nichts, baut’s woanders hin.“ Die ÖVP stimmte für den Budgetvoranschlag 2020, SPÖ und FPÖ dagegen.