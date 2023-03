Über die weibliche Seite Gottes: Vortrag in Horn

Kann der nach jüdischer, christlicher und muslimischer Tradition „einzige Gott“ auch anders als männlich verstanden werden? Der Vortrag „Die weibliche Seite Gottes“ warf einen kritischen Blick zurück auf die Quellen, aus denen sich die Idee des „einen Gottes“ speist, und auf traditionelle Bilder des Weiblichen in der religiösen Tradition. Dabei entdeckte Gabriela Auferbauer verborgene und verdrängte Überlieferungen alternativer Vorstellungen des Göttlichen, von der hebräischen Bibel bis in die jüdische Mystik. „Im 20. Jahrhundert wurden sie folgenreich wiederentdeckt: in der Praxis und im Denken jüdischer, christlicher und muslimischer Frauen und in den Arbeiten von Künstlerinnen, die den Rahmen überkommener Bilder von Geschlecht und Heiligkeit sprengen“, sagte die Referentin.

