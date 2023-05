„Baustelle mit Herz“ ist voll im Plan

Aus der Ferne hat der hohe Berg an Bauaushub auf der Baustelle des Weinguts Gruber in Röschitz Ähnlichkeit mit einem überdimensionalen Ameisenhügel – und ebenso emsig wie die kleinen Tierchen sind die Arbeiter seit dem Bauauftakt im März hier tätig. Gemeinsam mit zahlreichen Firmenvertretern feierten die Geschwister Maria Wegscheider, Ewald und Christian Gruber vorigen Mittwoch bei der Gleichenfeier den erfolgreichen Baufortschritt.

Denn seit dem Spatenstich für das Großprojekt – wie berichtet entsteht hier in der Roggendorferstraße ein 4.000 m² großer neuer Weinkeller samt Verkostungsraum und Büroräumlichkeiten – hat sich ordentlich etwas getan. Zunächst wurden 30.000 m³ Erde bewegt und – übrigens CO₂-neutral – etwa 500 Meter weiter wieder abgelagert. Insgesamt wurden dann von der Firma Leyrer+Graf und deren Subunternehmen 3.500 m³ Beton für den Weinkeller verbaut, darauf wurden in Holzriegelbauweise die Büroräumlichkeiten und der Verkostungsraum gebaut. Im Verkostungsraum wurde insgesamt eine Fläche von 1.500 m² mit Lehmkühldecke und Lehmbauplatten versehen. Zudem wurden am gesamten Gebäude insgesamt 1.800 m² Schlemmputzfassade aufgebracht und eine begrünte Dachfläche von 2.500 m² geschaffen. Es sei „Wahnsinn, was in so kurzer Zeit aus einem Loch entstanden ist“, sagte Maria Wegscheider bei der Feier.

„Mitarbeiter halten uns den Rücken frei“

Und das alles unfallfrei, wie „die Grubers“ erfreut berichteten. Dass der Verlauf bisher so reibungslos vonstattengeht, sei der Qualität der engagierten Baufirmen geschuldet: „Wenn wir wieder bauen würden, würden wir es wieder mit den selben Partnern tun“, sagt sie zur NÖN. Auf der Baustelle herrsche immer gute Stimmung, man merke, dass die Mitarbeiter der Firmen mit Freude bei der Sache seien. Auch Architekten und Bauaufsicht seien voll des Lobes über die Arbeiter. Dass so viele der Mitarbeiter auch bei der Gleichenfeier anwesend waren, wertete Ewald Gruber als Zeichen, „dass auch ihr euch mit diesem Projekt identifizieren könnt“.

Lob zurück für die Bauherren gab es von Sabine Weißkircher von der Firma Leyrer+Graf. Die Baustelle laufe wegen des gelebten Miteinanders so gut, die Zusammenarbeit werde von großem Vertrauen und Wertschätzung geprägt: „Und dann funktioniert so ein Großprojekt auch so gut.“ Auch Josef Gnant, der mit seinem Bauunternehmen zu Beginn für die Erdarbeiten zuständig war – und seither laut eigenen Angaben nur noch Gruber-Wein trinkt – strich die Besonderheit der Baustelle hervor. Von Anfang an sei der Funke übergesprungen, weil die Werthaltung der Familie Gruber passe: „Ihr seid zu Recht ein Leuchtturm in der Weinwelt. Dieses Projekt ist auch ein Leuchtturm in der Bauwelt – weil ihr mit Charme und Fingerspitzengefühl agiert.“

Ihr und ihren Brüdern gehe es darum, beim Bau des Weinkellers das Optimum herauszuholen, sagt Maria Wegscheider. Daher gibt es auch die wöchentlichen „Container-Treffen“, bei denen sämtliche Ausbauschritte abgestimmt werden. Ein Dank seitens der Geschwister ging auch an die eigenen Mitarbeiter, denn: „Die halten uns den Rücken frei, wenn wir wieder auf die Baustelle müssen.“

Noch im Mai sollen dann übrigens die ersten Anlagen für den Keller kommen. Geplant ist, dass die Ernte im Herbst schon im neuen Weinkeller übernommen werden wird.

