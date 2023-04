Das Vorzeigeprojekt wächst und gedeiht

Von der Notwendigkeit über die Vision zum Vorbild für ganz Europa – so lässt sich die Geschichte des ersten europäischen Klimaschutz-Ausbildungszentrums in Sigmundsherberg zusammenfassen. Bei der Gleichenfeier am 17. April wurde der bisher unfallfreie und planmäßige Baufortschritt mit zahlreichen Gästen gefeiert.

Entstanden aus Überlegungen zur Sanierung des Gebäudes des Beruflichen Bildungszentrums (BBZ) Waldviertel (die NÖN berichtete mehrfach) wurde dieses Ausbildungszentrum innerhalb weniger Monate zum Idealbild des Umgangs mit dem Thema Nachhaltigkeit am Arbeitsmarkt. Darin waren sich AKNÖ-Präsident Markus Wieser, BFI NÖ-Chef Christian Farthofer und die stellvertretende AMS NÖ-Geschäftsführerin Sandra Kern einig. Denn die steigende Nachfrage nach „green Jobs“ sei in ganz Europa rasant steigend. Wie Wieser meinte gebe es nicht nur in Österreich Fachkräftemangel in diesem Bereich, Qualifikationen im Bereich Nachhaltigkeit bei Arbeitskräften werde europaweit immer stärker gesucht.

Wieser: „Kann Vorbild in ganz Europa werden“

Mit dem neuen Ausbildungszentrum reagiere man laut Wieser aber auch auf die immer größere Relevanz überbetrieblicher Ausbildung. In Summe könne das Projekt „mit der Kraft des Waldviertels Vorbild für ganz Europa werden“, so der Arbeiterkammer-Chef.

Fahrthofer ergänzte, er werde bei Terminen in ganz Österreich auf das Ausbildungszentrum angesprochen. Darüberhinaus sichere es auch den BFI-Standort im Waldviertel langfristig ab. Er sei stolz darauf, dass „wir mit dem BFI im Auftrag des AMS die ersten sind, die schauen, dass es bald die dringend benötigten Fachkräfte im Bereich der Nachhaltigkeit geben wird“.

Kern gab den Dank an das BFI zurück. Das sei der ideale Partner, um bei diesem Großprojekt – immerhin investiert das AMS hier 6,5 Mio. Euro – für die Umsetzung zu sorgen.

Für die Arbeiten zuständig sind übrigens die beiden Baufirmen Porr und Leyrer+Graf, die sich für das Projekt zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen haben. Nach dem Baustart am 14. November habe der „trockene und milde Winter“ laut Leopold Hartl von Leyrer+Graf dann den raschen Baufortschritt ermöglicht. Mitte Dezember wurde die Bodenplatte für den Zubau im hinteren Bereich des Bestandsgebäudes fertig gestellt, Ende März war der Rohbau dann fertig. Beim Zubau zum Gastro-Bereich im Bestandsgebäude wurde im Jänner mit den Arbeiten begonnen, schon Anfang März war der Rohbau fertig.

Seither sind schon die esten Arbeiten der „Ausbaugewerke“ angelaufen. Die Elektroarbeiten sind bereits angelaufen, die Leitungen wurden gelegt. Seit Ende März wird an den Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitäranlagen gearbeitet.

Fertigstellung ist für den Dezember geplant

Jetzt sollen Ende April mit den Einrüstungsarbeiten begonnen werden, Anfang Mai starten die Arbeiten an der Fassade. Auch die Trockenbau- und Malerarbeiten laufen noch Ende April an. Die Estrichlegung ist für Mitte Mai geplantMit der Fertigstellung wird für den 7. Dezember gerechnet. „Und wir sind guter Dinge, dass wir diesen Termin einhalten können“, ergänzt Dieter Haderer von der Porr.

Was während der bisherigen Bauarbeiten laut Kern noch perfekt funktioniert hat: Die Abläufe im laufenden Betrieb des BBZ wurden nicht im geringsten gestört. Denn aktuell werden im BBZ rund 80 Personen im Bereich Metalltechnik ausgebildet.

Wie wichtig das Projekt ist, zeigte Kern auf. Mit der Umstellung auf klimafitte Energiegewinnung werden laut ihr in ganz Österreich 66.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Außerdem werde diese Umstellung positive Impulse für viele Wirtschaftsbereiche mit sich bringen. Gesucht werden Hilfs- und Fachkräfte aus den Bereichen Elektronik, Elektrotechnik, Elektroinstallationen, Elektroanlagenbau und Maschinenbau. Im Ausbildungszentrum werden die Themen Klima und Nachhaltigkeit fixer Bestandteil jeder einzelnen Ausbildung sein. Laut Kern sollen auch verstärkt Frauen für diese Ausbildung gewonnen werden.

Bis zu 400 Fachkräfte pro Jahr ausbilden

Jährlich sollen hier bis zu 400 Personen eine Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich absolvieren. Damit setze man laut AK-Chef Wieser auch einen „Meilenstein“ in der Frage der Versorgungssicherheit um, schließlich schaffe man moderne Maßstäbe in der Ausbildung in den Bereichen Alternativenergie, Ökologie und Energieeffizienz.

Das AMS will hier übrigens anderen Betrieben im Ausbildungszentrum Schulungsplätze für ihre Beschäftigten anbieten. Kooperationspartner sind Organisationen aus dem Bereich Umwelt und erneuerbaren Energien, wie die IG Windkraft, oder auch Abfallbewirtschaftung und der Wassernutzung. Nach dem Gleichenspruch, den Polier-Stellvertreter David Pahnstingl vortrug, wurde beim Buffet noch ordentlich gefeiert.

