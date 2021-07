Es ist eine der größten Investitionen, die von der Marktgemeinde Gars – und natürlich auch der Mittelschulgemeinde – in den letzten Jahren getätigt wird, nämlich in die schon jahrzehntelang erwünschte bzw. geforderte Sport- und Veranstaltungshalle. Seit dem Frühjahr herrscht auf dem ehemaligen Spielplatz neben der Schule (ein neuer wurde bereits angelegt und wird mit Freuden genutzt) emsiges Treiben der Baufirmen und Handwerker. Im Vorbeifahren in der Haangasse (und auf www.gars.at mittels einer Live-Kamera) konnte man den Baufortschritt erleben, in der vergangenen Woche gab man erstmals einen Blick „hinter die Kulissen“ in das Innere des Gebäudes anlässlich der obligaten Gleichenfeier.

„Bei einer Gleichenfeier steht das Feiern im Vordergrund, nicht das Reden“, sagte Bürgermeister Martin Falk gleich zu Beginn, holte aber dann doch aus und unterstrich so die Wichtigkeit dieses Bauwerks für Gars und die Region. „Das Wesentliche ist: Der Bauzeitplan wurde bis jetzt genau eingehalten. Und ebenso erfreulich: Wir befinden uns noch immer im Kostenrahmen.“ Wegen der Pandemie sei er zu Beginn nervös gewesen, ob man das Projekt, das sich auf rund 4,3 Millionen Euro beläuft, überhaupt durchziehen wird können. Mittlerweile seien aber bereits 1,2 Millionen Euro „verbaut“, alles habe sich gut entwickelt.

Sein Dank galt dem Planungsteam um Architekt Reinhard Litschauer, der die Ausschreibung gewonnen hat, Bauleiter Christoph Österreicher („Der spielt alle Stückerl!“) für die sehr umsichtige Führung gemeinsam mit den bauausführenden Firmen Swietelsky und Graf Holzbau sowie Oswald (Elektroarbeiten) und Kugler (Haustechnik).

Falk schloss mit einer nicht ganz unwichtigen Botschaft, die am gleichen Tag eingetroffen war: „Das Land NÖ hat uns einen Betrag von 414.000 Euro zugesagt, damit ist das Vorhaben vollständig ausfinanziert.“

Nicht nur „schöne Pläne“. In Anspielung auf Falk, der von „schönen Plänen“ gesprochen hatte, meinte Architekt Reinhard Litschauer: „Das freut mich, aber die Umsetzung ist zumindest genauso wichtig, Ausführung und Qualität müssen stimmen.“ Es entstehe bis Frühjahr 2022 ein schöner Bau, auf den man sich freuen könne.

Tradition bleibt. Dass Traditionen im Baugewerbe trotz allem technischen Fortschritt noch immer eine Rolle spielen, machte Dominik Schmidt deutlich und verlas den „Gleichenspruch“, leerte das Glas Wein und ließ es anschließend am Boden zerspringen, denn Scherben bringen ja bekanntlich Glück …