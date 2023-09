Kamptal-Bau im Plan: „Nur ein blauer Daumen“

In der Kurt-Buchinger-Straße fand die offizielle Gleichenfeier der derzeit entstehenden Reihenhausanlage statt. Wie berichtet errichtet die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Kamptal hier zehn Miet-Reihenhäuser mit Kaufoption. Sie sollen im Frühjahr 2024 fertiggestellt und an die Mieter übergeben werden. Johannes Ott, Vorstand der Kamptal, erläuterte in seinen Worten auch das Gesamtvolumen von 3,9 Mio. Euro und freute sich, dass der Bau so zügig und unfallfrei („Vielleicht mit nur einem blauen Daumen“) vorankam.

Die Wohnnutzfläche der Reihenhäuser beträgt 108 m² aufgeteilt auf Erd- und Obergeschoss. Jedes Reihenhaus verfügt über eine Garage und einen Abstellplatz sowie einen Eigengarten mit Terrasse. Die Wärmeversorgung erfolgt mittels Wärmepumpe, geheizt wird per Fußbodenheizung. Darüber hinaus wird in die Reihenhäuser eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung installiert. Außerdem werden PV-Anlagen zur Reduktion der Betriebskosten errichtet, ein Glasfaseranschluss ist ebenfalls vorgesehen. Der Dachboden ist für den nachträglichen Ausbau vorbereitet. Die Übergabe erfolgt schlüsselfertig inklusive hochwertiger Oberflächenbeläge (Parkett, Fliesen). Da dieses Bauvorhanden vom Land NÖ unterstützt wird kann auch ein Wohnzuschuss eingereicht werden. Fünf der Reihenhäuser sind übrigens bereits vergeben.

Gemeinderat Andreas Holzbrecher dankte in seinen Grußworten dafür, dass diesen Wohnbauprojekt in Horn realisiert werden kann und versprach, dass die Stadtgemeinde den neuen Bewohnern eine lebenswerte Heimat bieten wird. Die Festrede hielt Abgeordnete Martina Diesner-Wais. Sie betonte die Bedeutung des sozialen Wohnbaues in Niederösterreich und freute sich, dass mit Unterstützung des Landes auch diese Bauprojekt verwirklicht werden kann. Fabian Mrlik sprach den Gleichenspruch. Mit der Auszahlung des Gleichengeldes ging die Feierstunde zu Ende.