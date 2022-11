Bahnhof Horn: Noch warten auf den großen Umbau

Werbung

Mit der Info, dass der große Umbau am Bahnhof in Horn schon gestartet sei, meldete sich eine NÖN-Leserin in der Vorwoche in der Redaktion. Allerdings: Sie muss sich wie viele andere noch gedulden. Denn die derzeit laufenden Arbeiten am Bahnhofsgelände haben mit dem Bahnhofs-Umbau noch nichts zu tun.

Der Umbau des Horner Bahnhofs wird „frühestens“ 2023 gestartet. Foto: Weikertschläger

Wie ÖBB-Pressesprecher Christoph Seif erklärt, handle es sich bei den laufenden Arbeiten nicht um den Auftakt zum Bahnhofsumbau. Derzeit erfolgen Abtrag und Neuherstellung von Gleis 3 inklusive Entwässerung. Diese Maßnahmen sind Teil der Sanierung der Kamptalbahn. Denn die rund 44 Kilometer lange Kamptalbahn zwischen Hadersdorf am Kamp und Sigmundsherberg soll in den kommenden Jahren Schritt für Schritt zukunftsfit gemacht werden. Die Bahnhöfe und Haltestellen erhalten ein modernes Erscheinungsbild und eine zeitgemäße Bahnsteigausstattung. Die Gleisanlagen werden auf den neuesten technischen Stand gebracht.

Kamptalbahn wird zwei Mal gesperrt werden

Als erster Schritt wird aktuell bis Ende 2023 der Bahnhof Hadersdorf am Kamp modernisiert. Ebenfalls bis Ende 2023 werden auch elektronische Stellwerke entlang der Kamptalbahn errichtet und laut aktuellem Stand der Umbau der Bahnhöfe Langenlois und Horn gestartet. Damit verbunden sind auch zwei Streckensperren mit Schienenersatzverkehr zwischen Hadersdorf am Kamp und Sigmundsherberg im Frühjahr sowie im Herbst des kommenden Jahres zu erwarten, sagt Seif.

Der Umbau des Bahnhofs Horn soll dann in mehreren Etappen erfolgen. Der Auftakt dafür erfolgt laut Seif aber „frühestens nächstes Jahr“.

