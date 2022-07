Glück im Unglück Dachstuhlbrand in Gemeinde Gars: Knistern weckte Bewohner

Lesezeit: 2 Min RH Red. Horn

E in Dachstuhlbrand in Maiersch in der Gemeinde Gars endete mit einem Großeinsatz der Feuerwehr. Die beiden Bewohner des Hauses kamen unverletzt davon.