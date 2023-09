Bezirk Horn: Doppelter Bürgermeister-Rücktritt

1999 wurde Glück zum Stadtrat für Kultur und Fremdenverkehr gewählt, nach der Gemeinderatswahl 2000 trat Glück das Amt als Vizebürgermeister von Otto Schmutz an. Nach dessen Rücktritt 2004 setzte sich Glück im ÖVP-internen Duell gegen den Pfaffenreither Robert Haidl durch und wurde im Februar 2004 zum neuen Gemeindechef gewählt.

Dass er diese Funktion fast 20Jahre innehaben würde, davon ging der Bankangestellte damals nicht aus. Jetzt sei die Zeit dafür aber gekommen. „Es ist klar, dass nach einer so langen Zeit das Feuer nicht mehr so brennt, wie zu Beginn“, sagt Glück zur NÖN. Außerdem geht Glück Ende September auch als Bankangestellter in Pension. Er wolle sich künftig verstärkt seinen Hobbys widmen. „Fad wir mir sicher nicht“, sagt der Sportvereinsfunktionär und zweifache Opa, der sich künftig verstärkt um seine Enkerl, aber auch den 3.000m² großen Garten kümmern möchte.

Karin Gutmann als Nachfolgerin designiert

Als Nachfolge-Kandidatin geht Vizebürgermeisterin Karin Gutmann ins Rennen. Gutmann kam 2009 als Quereinsteigerin in die Geraser Stadtpolitik und wurde auf Anhieb Stadträtin. Auch sie war zunächst für das Ressort Kultur und Fremdenverkehr zuständig. Nach der Gemeinderatswahl 2020 wurde Gutmann einstimmig zur Nachfolgerin von Langzeit-Vize Karl Leitner gewählt.

Auch erste Bürgermeisterin des Bezirks tritt ab

Mit Elisabeth Allram legt die erste Bürgermeisterin des Bezirks Horn ihr Amt zurück. Allram wurde im Oktober 2016 als Nachfolgerin von Josef Gumpinger, der 20 Jahr Bürgermeister war, zur Gemeindechefin der Marktgemeinde Brunn gewählt. Allram war seit 2015 im Gemeinderat. Sie habe sich aus mehreren Gründen für ihren Rückzug entschieden, sagt Allram zur NÖN. Zum einen gebe es mit Vize Harald Frank einen Nachfolger, der bereit sei, das Amt zu übernehmen. Sie habe selbst das Amt während einer laufenden Periode übernommen und sich dann auf die nächste Gemeinderatswahl vorbereiten können. Diese Chance wolle sie auch ihrem Nachfolger nicht verwehren. Zudem sei zuletzt in Haus, Garten und Betrieb - Allram führt gemeinsam mit ihrem Mann Norbert ein Transportunternehmen in St. Marein - viel liegengeblieben. Und, so Allram: „Ich habe ein Enkerl. Ich will künftig auch mehr Zeit für die Kleine, aber auch für mich selbst haben.“

Frank zog 2010 in den Brunner Gemeinderat ein. Der Dietmannsdorfer Ortsvorsteher wurde gleichzeitig mit der Wahl Allrams zur Bürgermeisterin in den Gemeindevorstand gewählt. Nach dem Rückzug von Vizebürgermeisterin Petra Zach wurde Frank im März 2020 zum Vizebürgermeister gewählt.