Als Teil der „kritischen Infrastruktur“ ist die Gmünder Kartoffelstärkefabrik Agrana mit ihren etwa 350 Beschäftigten, die die Rohstoffe von 1.350 Bauern zu hochwertigen Lebensmitteln und Produkten für die Kosmetik- über die Pharma- bis hin zur Textil-, Papier- und Bauindustrie veredeln, in Coronazeiten doppelt gefordert: Gilt es doch, erhöhte Schutz-Maßnahmen und gestiegene Nachfrage vor allem nach verpacktem Kartoffelpüree und -teig unter einen Hut zu bringen.

Täglich 250.000 Portionen Püree

Die Belegschaft sorgt dafür, dass die Supermarkt-Regale weiter mit Produkten wie Säuglingsmilch, Kindernahrung, Kartoffelpüree, Kartoffelteig, Kartoffelknödel und Stärke gefüllt bleiben. Unter anderem werden derzeit täglich 15 Tonnen Kartoffelflocken in Gmünd hergestellt, die etwa 250.000 Portionen Kartoffelpüree entsprechen.

Zugleich habe die Gesundheit der Mitarbeiter oberste Priorität, heißt es aus dem Werk. Daher würden Richtlinien zur Covid-19-Prävention laufend geprüft und angepasst. Die Belegschaft vor Ort sei reduziert worden: Aufschiebbare Arbeiten etwa zur Instandhaltung wurden vertagt, ein großer Teil der Verwaltung wechselte ins Homeoffice.

Umstellung auf Abpackung in drei Schichten

Kontakte und räumliche Nähe zwischen Mitarbeitern werden minimiert, kontaktlose Schichtübergaben mit zusätzlicher Desinfektion des Arbeitsplatzes vor und nach Schichtübergabe eingeführt. Um die Zahl der Personen zeitgleich im Werk zu reduzieren, wurde etwa in der Abpackung von zwei auf drei Schichten umgestellt, auch in der Instandhaltung wurde ein Schichtsystem eingeführt.

Desinfektion durch Agrana

Desinfektionsmittel gibt es mittlerweile vom Schwesterwerk in Pischelsdorf: Dort gewonnenes Bioethanol wird nun für die Produktion von Desinfektionsmitteln verwendet. Agrana will damit Pflege- und Sozialorganisationen – auch in Gmünd – kostenlos versorgen.