Ehepaar Illy: Seit 70 Jahren ein Herz und eine Seele

Vor allem auf vier Kinder, elf Enkelkinder und sechs Urenkelkinder sind die beiden sehr stolz. Die Schulzeit verbrachte Augustin Illy in verschiedenen Orten des damaligen Deutschen Reiches. Durch den Tod seines Vaters wurde seine Ausbildung als Müller, die er im elterlichen Betrieb genoss, abrupt abgebrochen. Er musste sie dann noch ein weiteres Jahr in einem Betrieb in Wels fortsetzen. Danach legt er die Meisterprüfung ab und übernahm den Betrieb in Dorna.

1953 heirateten die beiden dann. Ernestine Illy, die die vier Kinder Eva, Gerhard, Christopher und Andreas zur Welt brachte, arbeitete in der Müllerei mit. Eine persönliche Aufforderung des damaligen Ministers Otto Mitterer veranlasste Augustin Illy, zunächst in der Berufsvertretung als Landesinnungsstellvertreter und später dann auch in der Kommunalpolitik tätig zu werden. Augustin Illy war von 1965 ist 1980 Vizebürgermeister der Marktgemeinde, Obmann des Prüfungsausschusses und von 1980 bis 1995 Bürgermeister der Marktgemeinde Irnfritz-Messern. Zahlreiche Projekte wurden in seiner Amtszeit umgesetzt. „Hinter jedem erfolgreichen Mann steht auch eine erfolgreiche Frau“, betonten Bürgermeister Hermann Gruber.

„In einer Zeit, wo die Haltbarkeit einer Ehe nicht länger als durchschnittlich zehn Jahre beträgt, sind sie ein Vorbild für die Jugend“, sagte Bezirkshauptmann Stefan Grusch und gratulierte zum besonderen Jubiläum der Gnaden-Platin-Hochzeit seitens des Landes Niederösterreich. „Das Schaffen nicht viele Paare“, meinten Bürgermeister Hermann Gruber und Gemeinderat Gerhard Willinger seitens der Marktgemeinde Irnfritz-Messern und gratulierten zum unglaublichen und seltenen Jubiläum. Sie alle überbrachten dem beliebten Jubelpaar Glück und Segenswünsche.