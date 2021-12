Tankstelle: Ein Streit eskalierte

Laute Musik, die an einem Freitag nach 23 Uhr aus einem Pkw dröhnte, während in Göpfritz getankt und Zigaretten gekauft wurden: Das ärgerte einen 47-jährigen Anrainer maßlos, sodass er im August vor sein Haus trat, um den lauten Durchfahrenden zurechtzuweisen. So weit so klar, aber was dann passiert ist, darin widersprechen sich die zwei beteiligten Männer. Die Staatsanwaltschaft erhob gegen beide Anklage.

Der 37-jährige Pkw-Lenker aus Gars bestreitet am Bezirksgericht Horn, dem Göpfritzer aus dem Auto heraus einen Schlag versetzt zu haben. Er sei im Auto gesessen, als er „an Pumperer“ gehört habe: Der Anrainer habe zuerst mit beiden Händen auf die Heckscheibe „draufg’haut“ und ihm eine Eisenstange (der Teil eines Wagenhebers) durchs offene Fenster in sein Auto hineingehalten.

Ihm sei nicht gleich klar gewesen, dass es um die Musik gehe. Er habe dem 47-Jährigen gesagt, dass er sich schleichen solle, habe die Eisenstange „rausg’haut“ und sei dann weggefahren. Der Göpfritzer habe bei einem Schlag mit der Stange noch sein Auto getroffen. Wie ist es dann zur Prellung am linken Wangenknochen und zum blauen Auge gekommen?

„Fragen‘S ihn“, deutet der Erstangeklagte auf den Anrainer. Er bete dafür, dass es eine Tankstellen-Videoüberwachung gebe, dann könne man sehen, was passiert ist.

„Habe die Eisenstange vor der Tür hing’haut“

Der 47-jährige Zweitangeklagte bekennt sich ebenso nicht schuldig. Er habe extremen Lärm gehört und sei raus: Er habe nach mehrmaligen Zurufen die Aufmerksamkeit des Fahrers auf sich lenken wollen: „Ich habe die Eisenstange genommen und vor der Einfahrtstür hing’haut. Geholfen hat’s nix.“ Er sei dann ohne Stange zum Auto hin, habe mit der Hand auf die Scheibe geklopft und gesagt: „Drahst du bitte das Radio leise, es gibt Leute, die schlafen wollen.“ Die Lautstärke sei leicht reduziert worden, aber „plötzlich hat es Bum gemacht“: Der Fahrer habe ihm ins Gesicht geschlagen.

Der 37-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt. „Wissen Sie, wie viele Vorstrafen Sie haben?“, fragt ihn Richter Thomas Zach. „Fünf, sechs, sieben?“, schätzt der Garser. „Na, sagen wir zehn.“ Und er muss sich wegen eines anderen Vorfalls verantworten: Er habe während eines Streits mit seiner Ex-Frau, als er ihr folgen wollte, das Auto eines 50-Jährigen übersprungen und dabei die Motorhaube beschädigt. Dazu bekennt er sich schuldig.

Das Verfahren wurde dennoch vertagt, um zum Tankstellen-Vorfall weitere Zeugen einvernehmen zu können, womöglich wird ein Gutachten zum Pkw-Schaden des 37-Jährigen eingeholt.