Ein wahrer „Goldregen“ ging in den letzten Wochen auf das Bundesgymnasium Horn nieder. Beeindruckend dabei die Bandbreite der Auszeichnungen, denn Plätze ganz oben auf dem „Stockerl“ gab es im Sport ebenso wie in Deutsch, Latein und Philosophie.

Theda Schöchtner, Dilara Tokat, Anna Schuhäker, Alena Schleritzko (hinten), Laura Schöchtner, Lea Resch und Laura Zotter (vorne, jeweils von links) aus dem Gymnasium Horn dürfen sich „Waldviertel-Meister“ beim Volleyball in der Liga Oberes Waldviertel nennen. Foto: Barbara Eichwalder | Barbara Eichwalder

Schon seit Beginn des Schuljahres spielen Schülerinnen in der Volleyball-Liga Oberes Wald4tel gegeneinander, um die beste Mannschaft der Oberstufen des Waldviertels zu küren. Nun ist es fix, das Gym-Team, das auf dem ersten Platz liegt, ist nicht mehr zu überholen, die Sportlerinnen des Gymnasiums Horn sind Meister.

Für Leonhard Patoschka aus der 7a Klasse brachten die letzten Wochen gleich zwei Medaillen: Beim Latein-Wettbewerb in der Kategorie „Langlatein“ (Latein ab der dritten Klasse Unterstufe) setzte er sich beim Übersetzen eines lateinischen Textes von Erasmus von Rotterdam gegen alle Gegner aus ganz Niederösterreich durch und gewann den ersten Platz.

Deutsch- und Philosophielehrerin Beate Schober (links) und Lateinlehrerin Brigitte Eschelmüller (rechts) freuen sich mit den beiden siegreichen Schülern Mahdi Rezai (1. Platz: Deutsch als Zweitsprache, Zweiter von links) und Leonhard Patoschka (1. Platz: Langlatein). | Manuela Kopper

Auch Caroline Gruber (7a) schaffte es ins Finale und belegte den sehr guten 6. Platz. Schließlich holte sich Agnes Prkna (6b) den 3. Platz in der Kategorie „Übergangslektüre“, in der Lernende antraten, die gerade erst begonnen haben, Originaltexte zu übersetzen. Bei der Philosophie-Olympiade musste Patoschka in vier Stunden einen Essay zu einem Zitat eines berühmten Philosophen verfassen – und gewann.

Besonderes Engagement im Sport wurde belohnt

Mit dem Schulsportgütesiegel in Gold wurde das Gymnasium Horn für das besondere Engagement der Schule im Sportbereich gewürdigt. Dazu gehören die großzügigen und vielfältigen Sportanlagen (Kletterwand, Ausstattung der Turnsäle, sehr großer Sportplatz) oder mehrere sowohl schulinterne als auch schulübergreifende Turniere (Basketball, Fußball, Volleyball).

Und nicht zu vergessen die Zusatzangebote (FIT-Instruktor und bewegte Pause), die Erfolge der Schulmannschaften, die Austragung der Leichtathletikbezirksmeisterschaft, die Durchführung von Winter- und Sommersportwochen sowie der besondere Einsatz der Sportlehrer, die regelmäßig unterschiedliche Fortbildungen besuchen.

Den Abschluss dieser „Goldwochen“ bildet der erste Platz von Mahdi Rezai (5b) beim Bewerb „Deutsch als Zweitsprache“. Dabei musste er sein Leseverständnis unter Beweis stellen und sowohl schriftlich als auch mündlich die Aufgabenstellungen bearbeiten. Schließlich überzeugte er mit einer unter Prüfungsbedingungen vorbereiteten Präsentation zum Thema „Notengebung in der Schule“.