Horn: Oska mischte den Tonkeller auf

Vom Waldviertel aus mischt Maria Burger alias Oska die heimische und zunehmend auch die internationale Musikszene auf. Auf Initiative von Emmerich Meixner, Obmann des Verein Kultur im Tonkeller, gastierte die Künstlerin live mit ihre Band im Tonkeller und begeistert mit ihrem Auftritt das Publikum.

Die Progression im Songwriting war deutlich spürbar. Neben den vielen melancholischen und ursprünglichen Momenten setzte Oska auf behutsame Synthie-Flächen und mehr Breite im Klang, eine Weiterführung der kanadischen Holzfällerromantik, ohne von den eigenen Stärken abzulenken. Am tiefsten in der eigenen Vergangenheit wühlte die Sängern im wundervollen Song „Mona Lisa A Girl`s Best Friend“. Ansonsten ist es Oska wichtig, auch andere Themen in ihren Songs anzureißen. „Ich mag das Erzählerische in meine Liedern“, erklärte die Songwriterin. Und die Passion zur Musik hörten und spürte das Publikum Song für Song.