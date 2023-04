Hornerin wurde 103 – und ist fit wie eine Junge

Sieht man Berta Gradner, so würde man nie glauben, dass die rüstige Dame ihren 103. Geburtstag gefeiert hat. Doch es stimmt, sie wurde am 22. März.1920 geboren, jetzt wurde auch mit Vertretern der Bezirkshauptmannschaft Horn und der Stadtgemeinde Horn gefeiert.

Zu diesem freudigen Ereignis statteten Bezirkshauptmann Stefan Grusch (kam sportlich mit dem Fahrrad) und Gemeinderätin Jutta-Marianne Rabl dem „Geburtstagskind“, das in ihrem eigenen Haus wohnt, einen Besuch ab, um ihr zu dem unglaublichen Jubiläum zu gratulieren und ihr Ehrengaben zu überreichen.

Berta Gradner hatte zwei Söhne und einen Enkel. Beruflich war die Jubilarin bis zur Pensionierung als Chefsekretärin bei der EVN beschäftigt. Auf ihr Geheimnis für das lange Leben angesprochen meinte sie: „Gute Freunde und Bewegung in den Bergen.“ Die rüstige Jubilarin besucht regelmäßig die Gottesdienste in der Piaristenkirche - und das „ohne Stock und Gehilfe“, wie Gemeinderätin Rabl anerkennend feststellte. Aktiv und geistig rege managt Gradner ihren Tagesablauf nach wie vor ganz allein. Mit ihrer herzlichen Art und einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen erfreut sie mit Erinnerungen und Anekdoten die Besucher. „Sie möge weiterhin gesund und aktiv bleiben und noch viele Jahre in Horn verbringen“, betonte Grusch und überreichte die Ehrengaben des Landes NÖ.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.