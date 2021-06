Die Initiative „Nachbarschaftshilfe Plus“ gilt in den Gemeinden Röhrenbach, Pölla, Rastenfeld und Lichtenau bereits als Erfolgsprojekt – jetzt bekundeten bei einer Info-Veranstaltung am 26. Mai in der Schlosstaverne Greillenstein 18 weitere Gemeinden Interesse, der Initiative beizutreten – aus dem Bezirk Horn die Marktgemeinde Gars. Das neue Projekt soll 2022 bei LEADER eingereicht werden.

Mehr Lebensqualität durch Miteinander. Das innovative Sozialprojekt, das 2019 mit der Gründung des Vereins „miteinander-füreinander“ begann, findet bei der Bevölkerung bis heute großen Anklang. „Das Projekt läuft gut. Es sind nicht viele ,die es brauchen, aber die, die es benötigen, brauchen es wirklich“, sagt Obmann Johann Müllner. Die ‚Nachbarschaftshilfe plus‘ ist ein vielfältiges Unterstützungsangebot für die Bevölkerung. Einkaufservice, Besuchsdienst, Fahr- und Bringdienste, Notfalldienst oder gemeinsames Spazierengehen sind nur kurze Skizzierungen des Angebots. Es geht grundsätzlich darum, die Lebensqualität durch ein besseres Miteinander zu steigern, das Sozialkapital zu stärken und die Kooperation zwischen Gemeinden zu unterstützen. Veränderten und steigenden Bedarf an sozialen Diensten und Mobilität gebe es durch die demographische Entwicklung und die veränderten Familienstrukturen.

Service kostenfrei. „Das Wesentliche beim Projekt Nachbarschaftshilfe Plus ist das Zusammenbringen, das Verbinden von Menschen, bei dem alle Beteiligten profitieren: Die Klienten, die Unterstützung im Alltag brauchen erhalten diese einfach und kostenfrei. Die Ehrenamtlichen, welche eine sinnstiftende und freudvolle Aufgabe ja nach ihren zeitlichen Möglichkeiten machen können, und die Gemeinden, die ein Angebot bieten, damit die Bürger länger selbstbestimmt in ihrer Heimat bleiben können“, erklärt Projektleiterin Doris Maurer.

Aktuell 100 Freiwillige aus allen Altersgruppen. Diese überparteiliche Initiative wird durch das LEADER Programm seitens der Europäischen Union subventioniert. Für Gemeinden und Bürger soll die Aktion eine „Win-win-Situation“ sein. Die Kosten für eine Gemeinde belaufen sich auf 6000 Euro pro Jahr. Für die Bürger ist die Inanspruchnahme kostenfrei. Die Helfer – derzeit etwa 100 aus allen Altersgruppen – können mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit einen sozialen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Ein großer Vorteil für die Ehrenamtlichen ist, dass sie trotz allem nicht an fixe Tage oder Uhrzeiten gebunden sind, sondern eher spontan, nach eigenen, verfügbaren zeitlichen Ressourcen, Unterstützung leisten können.