Kunsthistoriker Andreas Gamerith referierte über die Geschichte der Fassade des Schlosses. | Thomas Weikertschläger

Mit einem großen Festakt wurde am 26. Mai in Greillenstein die Rückkehr eines Symbols gefeiert: Das Portalwappen des Schlosses Greillenstein wurde nach einer umfangreichen und aufwendigen Restaurierung wieder an seinen angestammten Platz gebracht. Notwendig war diese Restaurierung geworden, nachdem 2016 eine Dachlawine die Krone des Wappens stark beschädigt hatte.

Das Wappen, in dem die Wappen der Familien Kuefstein und Kollonitsch vereint sind, wurde um das Jahr 1720 von einem unbekannten Steinmetz geschaffen. Gearbeitet wurde es aus einem Block Zogelsdorfer Sandstein, es ist rund 2,3 mal 1,9 Meter groß. Zuletzt wurde das Portalwappen im Jahr 1982 restauriert.

Marija Milchin berichtete über den Ablauf der Restaurierung. | Thomas Weikertschläger

Die aktuelle Sanierung wurde von drei Studenten der Universität für angewandte Kunst unter der Leitung von Marija Milchin im Auftrag der Familie Kuefstein durchgeführt. Betreut wurden die Arbeiten von Universitätsprofessorin Gabriela Krist. Geplant, aber noch nicht endgültig fixiert ist, dass das Wappen künftig in den Wintermonaten mittels Verschalung vor Umwelteinflüssen geschützt werden.

Milchin erzählte im Ahnensaal des Schlosses über den Verlauf der Restaurierung, schon zuvor hatte der Röhrenbacher Kunsthistoriker Andreas Gamerith über die Geschichte der Fassade des Schlosses referiert. Manfred Wielach, Obmann des Vereins der Freunde & Gönner des Schlosses Greillenstein erzählte über die nächsten bzw. die laufenden Projekte des Vereins. Als große Herausforderung bei der Renovierung des Dachstuhls hat sich die Bauweise des 1585 errichteten Dachstuhls erwiesen. Sie macht nun den Einbau korrosionsbeständiger Stahlstangen notwendig, damit künftig Risse an der Fassade des Gebäudes vermieden werden können.

Im Rahmen des Festakts wurde das Wappen, das zwei Tage zuvor wieder über dem Portal des Schlosses angebracht worden war, feierlich und unter großem Applaus der vielen Gäste enthüllt.