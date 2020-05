Wer in letzter Zeit am Horner Campus-Gebäude vorbeigefahren oder -gegangen ist, wird sich über Soldaten und Bundeheerfahrzeuge gewundert haben, die dort gestanden sind. Die Frage, ob Soldaten in einem Hotel, das eigentlich aufgrund der Corona-Verordnung geschlossen sein sollte, beherbergt werden können, ist nicht von der Hand zu weisen.

„Dem Bundesheer steht die Anmietung ziviler Unterkünfte zu“, klärt Oberleutnant Thomas Zotter auf. „Außerdem finden wir hier Bedingungen vor, die das Abstandhalten und andere Hygienemaßnahmen leicht ermöglichen. Es läuft hier alles ganz unkompliziert ab. Schließlich ist es ja in unserem Sinn, dass meine Leute wieder gesund nach Hause kommen“, sagte Zotter. Ihr „Zuhause“ ist abgesehen von ihrem Wohnort für 15 der insgesamt 92 Soldaten das Jägerbataillon 33 in Zwölfaxing, für die anderen das Pionierbataillon 3 in Melk. Dort ist der gebürtige Steirer Thomas Zotter seit fünf Jahren stationiert und Kommandant der Technischen Pionierkompanie.

Ihre Aufgabe ist einerseits, die „grüne Grenze“ zu überwachen, anderseits in den zwei Grenzübergängen Oberthürnau und Kleinhaugsdorf an sieben Tagen die Woche 24 Stunden täglich bei den aus Tschechien Einreisenden Fieber zu messen. „Sowohl das eine wie auch das andere funktioniert vorzüglich“, kann Zotter berichten, die Reisenden seien sehr diszipliniert.

Täglich fallen rund 1.200 Kontrollen an

In Oberthürnau zählt man im Durchschnitt 200 Einreisende pro Tag, fast ausschließlich Pendler, in Kleinhaugsdorf sind es wegen des starken Lkw-Verkehrs an die tausend Kontrollen. Diese werden von zwei bzw. mindestens vier Soldaten in Zusammenarbeit mit den Bezirkshauptmannschaften, der Polizei und den Straßenmeistereien durchgeführt. „Die Zusammenarbeit klappt vorzüglich“, lobt Zotter alle Beteiligten.

Die 92 Pioniere, 41 von ihnen sind übrigens sogenannte „verlängerte Grundwehrdiener“, werden mit 22. Mai von Milizsoldaten, die am 4. Mai ihren Dienst angetreten haben und sich derzeit noch in Schulung befinden, abgelöst. Dann genießen die Pioniere wieder ihre spezifische Ausbildung in Melk.