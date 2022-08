Mantler-Mühle in Rosenburg: Familienbesitz seit 1853

In den Besitz der Familie Mantler kommt „das Haus Nr. 12 zu Rosenburg, samt dem dazugehörigen Mühlengelände mit fünf Mahlgängen“ im Jahr 1853.

Im 19. Jahrhundert wurde die Mühle von der unmittelbaren Wasserkraft unabhängig, und sie konnte zuerst durch Dampfmaschinen und später durch Strombezug aus dem öffentlichen Netz ihre Leistung stark erhöhen. Die Ausweitung der Mantler-Mühle begann zu Ende des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1925 vernichtete ein Großbrand die Mühle total. Noch im selben Jahr erfolgte der vollkommene Neubau nach modernsten Gesichtspunkten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Betrieb zwei mal auf den neuesten Stand der Technik gebracht. 1973 wurde die Hochenbichler Mühle im fünf Kilometer entfernten Gars gepachtet und 1982 gekauft. 1975 wurde die Weizenmühle als Zweibodenmühle in Rosenburg neu errichtet. 1982 erfolgte der Neubau einer Roggenmühle in Gars. 1989 wurde eine Schälmühle zum Schälen von Sonnenblumenkernen und Dinkel in Gars errichtet. In Rosenburg und in Gars bestehen Anlagen zur Verarbeitung von Soja für die menschliche Ernährung.

Der Betrieb wurde laufend auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Foto: Text/Fotos: www.mantler-komplet.at

In den Jahren 1952 und 1968 wurden neue Getreidesilos mit einem Fassungsvermögen von 6.300 t gebaut. Die Weizenmühle in Rosenburg und die Roggenmühle in Gars sind computergesteuert, der Vermahlungsvorgang erfolgt ohne Personal. Die Leistung der Weizenmühle beträgt 90 t in 24 Stunden, die der Roggenmühle 30 t in 24 Stunden.

1966 wurde die Erzeugung von Fertigmehl unter der Marke Komplet nach Rezepturen der Firma Komplet Abel und Schäfer Deutschland aufgenommen. Fertigmehle sind Vormischungen aus Mehl, Zucker, Stärke, Backmittel, Schroten etc., sodass der Bäcker nur mehr Wasser und Hefe zur Herstellung der verschiedenen Gebäck- oder Brotsorten zusetzen muss.

1990 wurden nach der Ostöffnung Tochterfirmen in Slowenien, Ungarn, in der Slowakei und Tschechien gegründet.

Komplet-Produkte sind weltweit vertreten

1995 wurde der Vertrieb der Fertigmehle in die neu gegründete Firma Komplet Mantler G.m.b.H. & Co KG ausgelagert. Diese ist je zur Hälfte im Besitz der Mantler Mühle Rosenburg Kom.Ges. und der Firma Abel und Schäfer Deutschland. Dadurch konnte der weltweite Vertrieb der Komplet-Produkte und der Zugang zu den neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Ernährungswissenschaften gesichert werden.

Heute sind Komplet-Produkte in Europa und der ganzen Welt, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika vertreten. Die Marke Komplet kann in Österreich auf einen Marktanteil von rund 30 Prozent verweisen.

