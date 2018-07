Als einen von 69 Lehrlingen in ganz Niederösterreich schicken die niederösterreichische Wirtschaftskammer sowie die Arbeiterkammer den Drosendorfer Koch Mathias Blazek „auf die Walz“.

Blazek arbeitet bei Dominik Bednar im Gasthof Failler „Zum goldenen Lamm“ in Drosendorf. Bednar freut sich, dass der 26-Jährige eines der begehrten Stipendien bekommen konnte: „Ich selbst war auch immer wieder im Ausland. Dadurch wird man offener und selbstständig. Gerade für junge Menschen ist das wichtig“, sagt Bednar, der im NÖN-Gespräch auch die freundliche und nette Art des Kochlehrlings lobt.

Blazek möchte andere Länder „bekochen“

Im September wird Blazek in der Nähe von Florenz in Italien in einem Gastronomiebetrieb einen Monat lang arbeiten. Das Stipendium kommt für seinen Flug, die Unterkunft und wahrscheinlich auch für einen Italienisch-Kurs auf. Der Koch-Lehrling war schon zwei Mal in Thailand (einmal davon zwei Monate) und sechs Wochen in Simbabwe und freut sich auf die italienische Herausforderung.

Blazek wird Koch im zweiten Bildungsweg, denn zuvor machte er eine fundierte Ausbildung zum Maler und Anstreicher. Seit vier Jahren arbeitet er jetzt schon im goldenen Lamm, die erste Zeit nur als Gehilfe, bis es sich doch schickte, dass er die Lehre beginnt. „Ich will als Koch arbeiten. Als Koch steht einem die Welt offen - man kann weltweit überall arbeiten. Und dabei kann man immer kreativ sein. Ich habe immer schon gerne gekocht“, ist Blazek motiviert, seine Ausbildung abzuschließen und anschließend drei, vier Jahre rund um den Globus zu arbeiten.