Eine klare Entscheidung traf die Bevölkerung von Strögen sowie von Poigen-Grünberg: Bei der Abstimmung, ob ihre Katastralgemeinden an das öffentliche Wassernetz angeschlossen werden sagten die Bewohner der drei Orte mit klarer Mehrheit „Ja“.

Die Ergebnisse der Abstimmung wurden dem Gemeindevorstand in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch vorgelegt. In Strögen sprachen sich 87,88 Prozent für den Anschluss aus, in Poigen und Grünberg waren es immerhin 73,03 Prozent, wie Bürgermeister Josef Gundinger (ÖVP) berichtet.

Termin für Umsetzung ist noch nicht fix

Wie die NÖN bereits berichtete, hatte der Ortschef im Vorfeld der Abstimmung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die besagte, dass die Trinkwasserversorgung über den Wasserverband Horn technisch möglich sei. Die geschätzten Kosten für den Anschluss bezifferte Gundinger mit 1,73 Mio. Euro.

Bevor es soweit ist, ist aber erst der Gemeinderat am Zug. Gibt der grünes Licht, geht es ans Verhandeln. Dann müssen Fragen mit den Grundstückseigentümern aber auch bezüglich Wasserrecht behandelt werden, außerdem soll ein Ziviltechniker mit der entsprechenden Planung beauftragt werden, so der Ortschef.

Zu sagen, bis wann die Leitung dann Realität sein soll, sei laut Gundinger noch nicht möglich: „So ein Projekt kann man nicht von heute auf morgen umsetzen. Darum will ich mich da jetzt noch nicht auf einen Termin festlegen“, meinte Gundinger.