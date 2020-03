„Krach am Wendlhof“ heißt das Lustspiel in drei Akten, das von der Landjugend Pölla im Festsaal des „GMOA“-Gasthauses in Greillenstein aufgeführt wird. Die Premiere ging am vergangenen Freitag über die Bühne.

Nach der Begrüßung und der Vorstellung der Besetzung erlebten die Besucher ein wahres Feuerwerk an lustigen Dialogen, die die Lachmuskel der Gäste strapazierten. Das intensive Proben des der Bauernschwanks von Hans Lellis hatte sich gelohnt, denn die talentierte Truppe erhielt wiederholt starken Szenenapplaus während der gesamten Aufführung. Dabei kommt es der Landjugend besonders darauf an, keinesfalls mit derben Späßen seichte Unterhaltung zu bieten. Deshalb stehen die Aufführungen durchwegs auf höherem Niveau.

Wahre Lachsalven ernteten die durch nichts aus der Fassung zu bringenden Akteure. Etwa dann, wenn der Wendlbauer und sein Mitkonkurrent, der Pfisterer, wenn es um ihre Zuchtsauen geht die Kilogramm auf der Gemeindewaage in die Höhe schnellen lassen. Wenn all dies nicht nützt, greift man gerne auch mal auf eine Lüge zurück. Auch wenn es sich um eine Notlüge handelt, liegt es doch in der Natur der Sache, dass Lügen kurze Beine haben.

Pantoffelhelden, etwas Philosophie und natürlich die Liebe fehlen ebenso wenig wie eine Riesenportion Humor.

In der Pause konnten sich die Zuschauer bei Getränken und Brotzeiten an den Bars der Landjugend stärken. Nach rund zwei Stunden Spielzeit war (leider) Schluss, die Laienspielgruppe erhielt lang anhaltenden und tosenden Applaus.

Weitere Termine: Freitag, 6. März, Samstag 7. März (jeweils 20 Uhr) und Sonntag, 8. März (14 Uhr) im Festsaal des „GMOA“-Gasthaus in Greillenstein. Reservierung bei Daniel Kletzl unter 0676/5502695