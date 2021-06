Wie Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer berichtete, waren bei den Einsätzen insgesamt 412 Mitglieder und 83 Fahrzeuge eingesetzt. Aus seiner Sicht das Wichtigste: „Keiner der Kameraden wurde verletzt.“ Bei den Einsätzen habe sich gezeigt, dass die „Feuerwehr-Familie“ im Bezirk funktioniere. Es sei bewundernswert, dass so viele Mitglieder, die am kommenden Tag wieder zur Arbeit müssen, für die Allgemeinheit einsetzen. Auch die Zusammenarbeit mit Exekutive und den Straßenmeistereien sei „beispiellos gut“ über die Bühne gegangen.

Die Wehren waren vor allem mit Überflutungen, Vermurungen, Auspumparbeiten und Sicherungsarbeiten beschäftigt. Besonders schwer betroffen waren der Raum Horn und Mold. So wurden etwa Sandsäcke in Breiteneich und Rodingersdorf, in Mühlfeld schoss das Wasser über die Straßen, erzählt Ortsvorsteher Manfred Daniel. Auch die Straße zwischen Mühlfeld und Horn musste gesperrt werden. Neben der Zufahrt zum Horner Krankenhaus war auch die Unterführung in der Nähe des BMW-Hauses Dallamassl überflutet, das Wasser stand hier knapp zwei Meter hoch, einige Autos verschwanden teilweise in den Wassermassen.

Generell wurden die Autohäuser in Horn hart getroffen - nach den Unwettern am Montag schon das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit. Für Firmenchef Roland Dallamassl besonders schmerzhaft: „Du stehst im Schauraum und musst tatenlos zusehen, wie die Hagelkörner auf die abgestellten Autos niederprasseln und sie beschädigen."

Teilweise gingen bis zu 7cm große Hagelkörner nieder und richteten an Autos, aber auch Gebäuden große Schäden an. So wurden etwa die Glashäuser der Gärtnerei Band in Horn zum Scherbenhaufen, auch zahlreiche private Gebäude, aber auch Pool-Abdeckungen und Überdachungen wurden heftig in Mitleidenschaft gezogen.

Niedergegangen sind die Unwetter im Bezirk Horn in zwei Wellen. Die erste startete etwa um 16.30 Uhr und zog aus dem Südwesten des Bezirks in Richtung Nord-Osten durch. Gegen 20 Uhr nahm dann die nächste Welle eine ähnliche Route.